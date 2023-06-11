Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами

Фото: Акорда

После заседания оперштаба Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Выражаю всем благодарность. Хочу отметить волонтеров. Вы молодцы! Ваш труд не останется незамеченным государством. Случилась большая трагедия. Погибли 14 человек. Только что я встречался с местными жителями. Ситуация очень серьезная. Поэтому мы должны сплотиться и работать вместе, как один народ, одна нация. Только что я провел заседание оперативного штаба, на котором мы обсудили организационные вопросы. Самое главное, мы должны своевременно реагировать на такие ситуации, особенно пожары, и не допускать человеческих жертв", – сказал Президент.

Напомним, лесной пожар в природном резервате унёс жизни 14 человек. Президент страны лично принёс соболезнования родным и близким погибших и объявил 12 июня Днём национального траура.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что семьям погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы.

"Я лично буду оказывать помощь пострадавшим", — заявил Токаев на встрече в области Абай.

Случившееся глава государства назвал преступной халатностью со стороны исполнительных органов, заявив, что виновные понесут наказание.

От должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов. Также Президент объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву. На заседании оперативного штаба Касым-Жомарт Токаев объяснил свои решения, прервав доклад вице-министра по чрезвычайным ситуациям. Также Президент рассказал о работе над ошибками, которую необходимо проделать акиматам, министерству и руководству экстренных служб, чтобы трагедия не повторилась.