Врачи достали горсть червей из печени 7-летнего мальчика в Туркестанской области

Сложную операцию провели семилетнему мальчику в Туркестанской области. Из печени ребёнка извлекли горсть червей, передаёт BaigeNews.kz.

10 мая юного пациента срочно перевели из Сарыагашской центральной районной больницы в Туркестанскую областную детскую больницу.

Медработники провели мальчику рентген, компьютерную томографию, УЗИ, полное обследование.

13 мая команда врачей во главе заместителем главного врача успешно провела операцию и достала 9 эхинококковых кист, достигших 15-16 сантиметров.

Мальчика уже выписали. Его состояние хорошее.

По словам специалистов, данное заболевание может передаваться от собак, кошек и кормовых животных. Кроме того, неправильно приготовленное мясо больных животных также представляет опасность для здоровья человека.