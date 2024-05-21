Врачи достали горсть червей из печени 7-летнего мальчика в Туркестанской области
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Сложную операцию провели семилетнему мальчику в Туркестанской области. Из печени ребёнка извлекли горсть червей, передаёт BaigeNews.kz.
10 мая юного пациента срочно перевели из Сарыагашской центральной районной больницы в Туркестанскую областную детскую больницу.
Медработники провели мальчику рентген, компьютерную томографию, УЗИ, полное обследование.
13 мая команда врачей во главе заместителем главного врача успешно провела операцию и достала 9 эхинококковых кист, достигших 15-16 сантиметров.
Мальчика уже выписали. Его состояние хорошее.
По словам специалистов, данное заболевание может передаваться от собак, кошек и кормовых животных. Кроме того, неправильно приготовленное мясо больных животных также представляет опасность для здоровья человека.
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