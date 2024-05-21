Экс-полицейских наказали за фальсификацию дела об изнасиловании в Павлодаре

Капитан и старший лейтенант полиции попали на скамью подсудимых за искажение данных при ведении расследования по факту изнасилования в Павлодаре. Надругательство над несовершеннолетней произошло в конце июля прошлого года и жертва вместе с матерью обратились за помощью к стражам порядка. Однако в итоге их дело просто закрыли, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Жительница Павлодара вместе со своей дочерью обратилась в полицию после того, как девочка стала жертвой надругательства. При каких именно обстоятельствах это произошло неизвестно, данные закрыты для общего доступа. Однако вместо расследования дела потерпевшие получили уведомление о его закрытии.

Ключевую роль в этом сыграла 34-летняя старший лейтенант. Она вела допрос девочки и ее мамы, но вписывала искаженные данные. Поменяла даже дату в протоколах допроса. Все это привело к тому, что расследование уголовного дела попросту прекратили.

Вместе с сотрудницей полиции на скамье подсудимых оказался и ее коллега, 31-летний капитан.

"Судом установлено, что своими действиями он создал все необходимые условия для совершения данного преступления. Существенно облегчил его совершение. Путем обмана и уговоров принуждал законного представителя несовершеннолетней потерпевшей подписать протокол дополнительного допроса, написать заявление об отказе о допросах ее других несовершеннолетних детей. В данном случае помимо нормальной деятельности органов досудебного расследования, были также нарушены права, законные интересы несовершеннолетней потерпевшей, потому что граждане надеются и в первую очередь ищут защиту в правоохранительных органах", - рассказала судья суда №2 города Павлодара Мейрамгуль Абылгазина.

Материалы в суде рассмотрели по факту фальсификации доказательств по уголовному делу о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Такую статью вменили старшему лейтенанту. А вот ее бывшего коллегу привлекли за пособничество. Вину в ходе слушаний они отрицать не стали, и многое сыграло роль в их пользу при вынесении приговора.

"Учитывая то, что осужденные раскаялись в содеянном, имеют на иждивении малолетних детей, впервые привлечены к уголовной ответственности, ущерб потерпевшим ими возмещен. Потерпевшая сторона просила назначить наказание каждому из них не связанное с лишением свободы. Учитывая также другие смягчающие обстоятельства, личность виновных и тот факт, что тяжких последствий в результате их деяний не наступило, суд посчитал, что их исправления возможно без изоляции от общества", - пояснила Мейрамгуль Абылгазина.

Бывшим сотрудникам полиции дали по 5 лет лишения свободы, но весь срок обозначили считать условным. Званий лишили, при этом вернуться на службу они все же смогут. Запрет на трудоустройство в правоохранительные органы вынесли на пять лет.

Стоит отметить, уголовное дело о надругательстве над девочкой в архив не ушло. По словам мамы потерпевшей, расследование возобновили, но пока до суда дело не дошло.