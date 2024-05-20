Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова

ЧП в Таразе. Там молодой человек убил своего лучшего друга из автомата Калашникова. Оружие, как предполагают в полиции, могло быть украдено ещё во время Кантара. Тогда из местного департамента похитили свыше тысячи единиц огнестрельного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла накануне в квартире в спальном районе города.

Что делали два 28-летних друга с оружием, пока неизвестно. Но звуки выстрела автомата Калашникова услышали даже жители соседних домов.

Предполагается, что убийство произошло случайно. Однако в полиции подробностей пока не рассказывают.