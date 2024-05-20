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Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова

Вчера, 22:55
АВТОР
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baigenews.kz Вчера, 22:55
Вчера, 22:55
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Фото: baigenews.kz

ЧП в Таразе. Там молодой человек убил своего лучшего друга из автомата Калашникова. Оружие, как предполагают в полиции, могло быть украдено ещё во время Кантара. Тогда из местного департамента похитили свыше тысячи единиц огнестрельного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Трагедия произошла накануне в квартире в спальном  районе города.

Что делали два 28-летних друга с оружием, пока неизвестно. Но звуки выстрела автомата Калашникова услышали даже жители соседних домов.

Предполагается, что убийство произошло случайно. Однако в полиции подробностей пока не рассказывают.

"По факту смерти зарегистрировано уголовное дело по статье 99 УК РК. Подозреваемый задержан и водворён в изолятор временного содержания. Назначены необходимые экспертизы. По предварительной информации, оружие было похищено из здания департамента полиции Жамбылской области. Проверяется их причастность к данным событиям", - сообщила руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.

 

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