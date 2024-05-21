Регистрацию на ЕНТ продлили в Казахстане

Хорошую новость для абитуриентов сообщил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.

"С учётом мнений абитуриентов, которые не успели подать заявление на участие в основном ЕНТ, для всех тестируемых будет открыта база регистрации на тестирование завтра, 22 мая, с 10:00 до 18:00. Тестируемые, которые не успели подать заявление, смогут зарегистрироваться только на доступные на сайте app.testcenter.kz даты", - написал министр в своём Telegram-канале.