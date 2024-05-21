Купальный сезон в Астане: названы пляжи, где можно купаться

Департаментом по ЧС города усиленно проводятся все необходимые мероприятия по недопущению гибели и травматизма людей на воде. О принимаемых мерах на брифинге в РСК доложил начальник Управления гражданской обороны ДЧС Астаны Азамат Кусаинов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Аким столицы утвердил "План-мероприятий по обеспечению безопасности населения города Астаны в период купального сезона 2024 года".

Сейчас силы и средства ДЧС Астаны находятся в готовности к предстоящему купальному периоду.

"Сотрудники Департамента, Центра медицины катастроф в школах провели различные конкурсы, вебинары, мероприятия, занятия в школах с учителями, учащимися по теме "Безопасность на воде". Ежегодно из центра занятости города Астаны привлекаются общественные работники. Ежедневно они вместе с нашими сотрудниками проводят агитационную работу по безопасности на воде, раздают памятки по соблюдению правил безопасности на воде. Организовано тесное взаимодействие с Департаментом полиции по обеспечению безопасности населения в период купального сезона. Так, утвержден совместный план проведения рейдов с Департаментом полиции и в/ч Национальной гвардии", - сообщил спикер.

По данным Азамата Кусаинова, на сегодня на акваториях Астаны для массового отдыха жителей и гостей столицы определены 5 участков пляжных зон, разрешенных для купания (4 – частных платных пляжей: "Центральный городской пляж", зоны отдыха "Три пескаря", "Столичный двор", "Армина" и 1 – бесплатный коммунальный пляж).

Также установлен 21 участок водоемов, где купаться запрещено.Перечень разрешенных и запрещенных участков размещен на картографической платформе "2gis".

"По всем запрещенным участкам установлены знаки "Купание запрещено", а также плавучие знаки, информационные стенды, камеры видеонаблюдения, что позволяло вести мониторинг и своевременно реагировать на факты купания в несанкционированных местах. Купальный сезон в Астане начнется 1 июня. Купаться следует только в специально оборудованных разрешенных местах, на пляжах, в бассейнах", - предупредил глава управления.

По его информации, нижний температурный порог воды, подходящий для безопасного купания, составляет +18°С, температура воздуха + 22°С – это для людей с крепким здоровьем. Для детей и людей с плохим здоровьем купание при такой температуре опасно для здоровья и жизни.