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Возобновляется прямое авиасообщение между Казахстаном и Оманом

Вчера, 15:41
АВТОР
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pxhere.com Вчера, 15:41
Вчера, 15:41
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Фото: pxhere.com

18 июня оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы – Маскат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа Airbus-А320/А321 ёмкостью 180-230 кресел.

"Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами", - отметили в ведомстве.

 

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