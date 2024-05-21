Возобновляется прямое авиасообщение между Казахстаном и Оманом
Вчера, 15:41
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Вчера, 15:41Вчера, 15:41
290Фото: pxhere.com
18 июня оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы – Маскат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.
Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа Airbus-А320/А321 ёмкостью 180-230 кресел.
"Возобновление авиасообщения будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового, и туристического сотрудничества между двумя странами", - отметили в ведомстве.
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