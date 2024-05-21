Возобновляется прямое авиасообщение между Казахстаном и Оманом

18 июня оманская авиакомпания Salam Air планирует возобновить авиасообщение по маршруту Алматы – Маскат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (по вторникам и пятницам) на воздушных судах типа Airbus-А320/А321 ёмкостью 180-230 кресел.