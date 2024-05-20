51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре

Жителя Павлодара, работавшего поваром, признали виновным в изнасиловании 17-летней девушки. Материалы дела в суде изучали в закрытом режиме. Известно, что надругательство произошло летом 2023 года дома у обвиняемого, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мужчина и девушка познакомились весной 2023 года. Он трудился поваром в заведении, где несовершеннолетняя стажировалась. Летом их пути вновь пересеклись. По версии следствия, павлодарец сам стал писать несовершеннолетней в WhatsApp. При беседе предложил пожить у него, и девушка согласилась.

"Утверждает, что не знал о несовершеннолетнем возрасте. Что днем 25-го (июля — Прим.авт.) приглашал её на пляж, она не отказывалась. Нет, там только переписка подтверждается 26 днём, когда он сам первым отправил сообщение потерпевшей", - указал судья СМУС по Павлодарской области Кудабай Султанов.

Оказавшись вместе с девушкой дома, мужчина предложил ей выпить. После употребления алкоголя, заверила девушка, она ушла спать, а знакомый отправился следом. В спальне против её воли надругался над ней.

"Применение насилия — это любые действия, которые преодолевают сопротивление. Потерпевшая на протяжении досудебного расследования и в суде заявила, что всем телом лёг на неё, тем самым обездвижил её. Это и есть насилие", - указал Кудабай Султанов.

Мужчина вину в изнасиловании не признал. Но суд пришёл к выводу, что доказательств, в числе которых показания свидетелей и заключения экспертов, собрано предостаточно, и назначил 15 лет колонии.

Осенью прошлого года обвиняемый пытался скрыться от правосудия. Был объявлен в розыск, стражи порядка задержали его в декабре.