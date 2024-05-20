Найдены тела погибших при крушении вертолета президента Ирана

Информационное агентство Исламской Республики опубликовало видео, на котором спасатели переносят тела погибших в нижележащие районы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИРНА.

Ранее сообщалось, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси потерпел аварию из-за жесткой посадки. Все пассажиры вертолета погибли в результате крушения вертолета в гористой местности недалеко от границы с Азербайджаном.

По информации ИРНА, примерно через час после того, как спасателям было объявлено о происшествии, спасательные отряды прибыли на место инцидента и начали поиски.

В этот район направлено 16 спасательных отрядов. Спасатели пытаются добраться до воздушного судна. Ситуацию осложняют сильный туман и рельефная местность.

Представитель верховного лидера и имам пятничной молитвы Тебриза, Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел, Малек Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана, генерал Сейед Махди Мусави, командир подразделения охраны президента, и некоторые другие охранники и члены экипажа вертолета, перевозившего президента, находились на борту.

В этой связи Правительство Исламской Республики в ближайшее время выпустит соответствующее заявление.