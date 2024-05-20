Найдены тела погибших при крушении вертолета президента Ирана
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Информационное агентство Исламской Республики опубликовало видео, на котором спасатели переносят тела погибших в нижележащие районы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ИРНА.
Ранее сообщалось, вертолет, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси потерпел аварию из-за жесткой посадки. Все пассажиры вертолета погибли в результате крушения вертолета в гористой местности недалеко от границы с Азербайджаном.
По информации ИРНА, примерно через час после того, как спасателям было объявлено о происшествии, спасательные отряды прибыли на место инцидента и начали поиски.
В этот район направлено 16 спасательных отрядов. Спасатели пытаются добраться до воздушного судна. Ситуацию осложняют сильный туман и рельефная местность.
Представитель верховного лидера и имам пятничной молитвы Тебриза, Хосейн Амир Абдоллахиян, министр иностранных дел, Малек Рахмати, губернатор Восточного Азербайджана, генерал Сейед Махди Мусави, командир подразделения охраны президента, и некоторые другие охранники и члены экипажа вертолета, перевозившего президента, находились на борту.
В этой связи Правительство Исламской Республики в ближайшее время выпустит соответствующее заявление.
Самое читаемое
- Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова
- Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
- 51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- В отношении экс-акима заведено уголовное дело в Костанайской области