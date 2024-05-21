Правила прохождения воинской службы изменятся в Казахстане

Министерство обороны подготовило проект нормативного правового акта "О внесении дополнения в Указ Президента Республики Казахстан от 25 мая 2006 года № 124 "Об утверждении Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минобороны.

"Правила дополняются пунктом 61-1. Норма направлена на исключение практики временного возложения обязанностей на вакантные воинские должности, назначение на которые согласуется с Администрацией Президента. В случае служебной необходимости временное исполнение обязанностей по вакантным должностям будет возлагаться на одного из их заместителей, при их отсутствии – на других должностных лиц этих органов военного управления", - говорится в документе.

Как отметили в Минобороны, принятие дополнения позволит обеспечить соблюдение принципа меритократии и планомерного карьерного роста военнослужащих.

С полным текстом проекта Указа Президента можно ознакомиться на портале "электронного правительства" в разделе "Открытые НПА" до 3 июня текущего года по ссылке: https://legalacts.egov.kz/npa/view?id=15060795