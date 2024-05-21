Нарушения на 747 млн тенге выявил госаудит в СПК "Каспий"

Ревизионная комиссия по Мангистауской области выявила нарушения в деятельности АО "СПК "Каспий", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Высшую аудиторскую палату (ВАП).

Государственный аудит эффективности СПК затронул период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

"Установлены финансовые нарушения более чем на 747 миллионов тенге. Свыше 730 миллионов тенге из них подлежат восстановлению, более 17 миллионов – возмещению в бюджет. Наряду с этим выявлено неэффективное использование свыше 1,7 миллиарда тенге (в том числе активов на 456 миллионов тенге) и 13 процедурных нарушений. Упущенная выгода за этот период составила более 2,3 миллиарда тенге", - сообщили в ВАП.

В частности, СПК необоснованно использовано свыше 500 миллионов тенге на предоставление займов субъектам предпринимательства за счёт средств, выделенных для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продукты. При этом непосредственная работа по стабилизации цен в регионе проводилась не в полном объеме. В частности, не закупались говядина, мясо курицы и сливочное масло.

Кроме того, в 2022-2023 годах СПК была запланирована реализация 18 инвестиционных проектов, восемь из которых не были запущены. В результате неэффективно израсходованы денежные средства и активы на общую сумму свыше 154 миллионов тенге.

Так, не реализованы проекты по строительству солнечной электростанции мощностью 12 МВт, посадке виноградников, созданию мини-цеха по переработке рыбной продукции, открытию мукомольного цеха.

По итогам аудита выработаны предписания по устранению выявленных нарушений.

Напомним, Высшая аудиторская палата поручила провести проверки социально-предпринимательских корпораций в регионах после аудита отдельных инвестиционных проектов в Туркестанской области и обнаружения недостатков в деятельности АО "СПК Туркестан".