Уровень воды в реке Урал продолжает расти в Атырау

Сводку об уровне воды в реке Урал в Атырауской области представили в оперативном штабе по ЧС, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 20:00, уровень воды снижается у села Индербор (минус 3 см). Сейчас он составляет 1 008 см, критический уровень - 845 см.

У села Махамбет уровень воды составляет 1 020 см, критический - 850 см.

В Атырау воды стало больше на 2 см, уровень составляет 579 см при критической отметке в 550 см.

Ниже критической отметки уровень реки в сёлах Жанаталап и Еркинкала.