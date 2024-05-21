Уровень воды в реке Урал продолжает расти в Атырау
Вчера, 21:27
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Вчера, 21:27Вчера, 21:27
433Фото: Минобороны РК
Сводку об уровне воды в реке Урал в Атырауской области представили в оперативном штабе по ЧС, передаёт BaigeNews.kz.
По состоянию на 20:00, уровень воды снижается у села Индербор (минус 3 см). Сейчас он составляет 1 008 см, критический уровень - 845 см.
У села Махамбет уровень воды составляет 1 020 см, критический - 850 см.
В Атырау воды стало больше на 2 см, уровень составляет 579 см при критической отметке в 550 см.
Ниже критической отметки уровень реки в сёлах Жанаталап и Еркинкала.
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