Подростка осудили за покушение на убийство в Караганде

Несовершеннолетнего учащегося колледжа признали виновным в хулиганстве и покушении на убийство в Караганде. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона.

В суде установлено, что днём 21 сентября 2023 года 17-летний Н. в уборной колледжа экономики, бизнеса и права спровоцировал конфликтную ситуацию с незнакомым 19-летним В. из-за того, что последний не поздоровался с ним.

"Дождавшись момента, когда В. вышел на улицу, Н. попросил его отойти в сторону. После вытащил нож, стал демонстрировать его В., угрожая, что убьёт его, затем положил нож в карман брюк. Увидев происходящее, находившиеся рядом Д. и О. пытались пресечь действия Н., однако последний нанёс одному из защитников удар кулаком в глаз. Далее Н., повалив В. на землю, нанёс ему множественные удары кулаками по всему телу. Парню удалось подняться, он сделал несколько ответных ударов и попытался убежать. В это время Н., вытащив из кармана нож, погнался за В., нанес ему ножом один удар в область сердца", - сообщили в суде.

Очевидцы смогли остановить подростка и оказать пострадавшему помощь. Благодаря медработникам университета и сотрудникам "скорой" парень выжил.

Сторона защиты просила переквалифицировать действия нападавшего на статьи 106 и 112 УК и по ним назначить минимальное наказание.

"Приговором суда Н. признан виновным по всем статьям обвинения и ему окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Обстоятельством, смягчающим вину и наказание, суд признал несовершеннолетний возраст", - сообщили в суде.