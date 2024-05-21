Подростка осудили за покушение на убийство в Караганде
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Несовершеннолетнего учащегося колледжа признали виновным в хулиганстве и покушении на убийство в Караганде. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона.
В суде установлено, что днём 21 сентября 2023 года 17-летний Н. в уборной колледжа экономики, бизнеса и права спровоцировал конфликтную ситуацию с незнакомым 19-летним В. из-за того, что последний не поздоровался с ним.
"Дождавшись момента, когда В. вышел на улицу, Н. попросил его отойти в сторону. После вытащил нож, стал демонстрировать его В., угрожая, что убьёт его, затем положил нож в карман брюк. Увидев происходящее, находившиеся рядом Д. и О. пытались пресечь действия Н., однако последний нанёс одному из защитников удар кулаком в глаз. Далее Н., повалив В. на землю, нанёс ему множественные удары кулаками по всему телу. Парню удалось подняться, он сделал несколько ответных ударов и попытался убежать. В это время Н., вытащив из кармана нож, погнался за В., нанес ему ножом один удар в область сердца", - сообщили в суде.
Очевидцы смогли остановить подростка и оказать пострадавшему помощь. Благодаря медработникам университета и сотрудникам "скорой" парень выжил.
Сторона защиты просила переквалифицировать действия нападавшего на статьи 106 и 112 УК и по ним назначить минимальное наказание.
"Приговором суда Н. признан виновным по всем статьям обвинения и ему окончательно назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности для содержания несовершеннолетних. Обстоятельством, смягчающим вину и наказание, суд признал несовершеннолетний возраст", - сообщили в суде.
Санкция наиболее тяжкой статьи, вменённой Н., а именно 99 ч.2 УК предусматривает наказание от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Вместе с тем, наказание Н. судом назначено с учетом требований ст.81 ч.7 УК, согласно которой лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше двенадцати лет.
Кроме того при назначении наказания учтены требование ст.55 УК, согласно которой при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств, срок или размер основного вида наказания не может превышать трех четвертей максимального срока или размера, то есть в данном случае 10 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
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