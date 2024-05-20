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Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова

Вчера, 18:55
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Qazcontent Вчера, 18:55
Вчера, 18:55
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Фото: Qazcontent

Президент Казахстана принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывшего в Астану для участия в заседании Совета министров иностранных дел государств – членов ШОС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Приветствуя российского дипломата, глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнёрства и союзничества.

В ходе встречи особое внимание уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционно-промышленной кооперации.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей. По его мнению, все поручения имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить многогранные связи между двумя странами.

Также обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, взаимодействия в многосторонних форматах и интеграционных объединениях.

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