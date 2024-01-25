Токаев министру Шарипханову: "Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать"

Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу министерства по чрезвычайным ситуациям РК в период землетрясения в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева в Алматы состоялось совещание по вопросам обеспечения сейсмической безопасности.

Президент, обращаясь к Сырыму Шарипханову отметил, что он специалист в этой области, обладает теоретическими знаниями, но, когда дело касается реальной работы, нельзя сказать, что очевидны результаты его труда.

"Нынешнюю работу никак нельзя назвать удовлетворительной. Министру Шарипханову я ставлю на вид. Если считаете свою работу неподъемной, дайте знать, здесь ничего зазорного нет. Вернем на научно-преподавательскую работу. Сейчас нужен практический подход к деятельности министерства и, в целом, к решению вопросов, которые возникают во время чрезвычайных ситуаций. Ситуация очень сложная и ответственная, она напрямую влияет на безопасность нашей страны. Поэтому нам всем необходимо проявить ответственность, собранность и активность. Другого пути нет. Администрация Президента будет держать на контроле все указанные сегодня вопросы", – сказал Президент.

Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

В ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы. 44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы. Также сообщалось о пострадавших грудничках во время землетрясения. О новой системе оповещений при ЧС рассказал глава Минцифры.