Груднички пострадали во время землетрясения в Алматы

По состоянию на 17:00 часов 23 января 2024 года за медицинской помощью в стационары города Алматы обратились 67 человек. Из них 55 взрослых и 12 детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

По информации акимата, восемь человек госпитализированы (трое взрослых и 5 детей), остальные пациенты после всех необходимых обследований были направлены на амбулаторное лечение.

"Трое взрослых пациентов находятся в больнице скорой неотложной медицинской помощи. Один из пациентов находится в реанимации после проведенной операции, состояние оценивается как тяжелое. Два пациента находятся в отделении травматологии и ортопедии, состояние средней степени тяжести", - сообщили в акимате.

Кроме того пострадали четверо детей: 6-ти и 7-ми месячный ребенок и дети в возрасте 7 и 16 лет получают медицинскую помощь в Центре детской неотложной медицинской помощи. Все травмы они получили дома при падении.

"Касательно грудничков, один грудничок выпал из рук матери, другой из детской кроватки. Состояние всех детей оценивается, как средней степени тяжести, стабильное. Получают лечение в отделении нейрохирургии и травматологии. Хирургические операции не проводились, лечение консервативное. Один 17-летний ребенок с диагнозом ОРВИ получает лечение в Детской городской инфекционной больнице", - пояснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.

Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.

В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.

Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы. В ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы. 44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы.