О новой системе оповещений при ЧС рассказал глава Минцифры

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Багдат Мусин рассказал, как будет работать система мгновенного оповещения, передаёт Baigenews.kz.

На своей странице в социальной сети Facebook Багдат Мусин сообщил, что с 2022 года по 2023 год Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям провело тестирование системы мгновенного оповещения граждан в чрезвычайных ситуациях с применением технологии Cell broadcast. Эта система представляет собой новый подход к массовому оповещению, отличающийся от традиционных SMS-оповещений.

"В отличие от SMS-оповещений, предназначенных для однократных коммуникаций, технология Cell broadcast разработана для эффективного оповещения миллионов граждан о чрезвычайных ситуациях на определенной территории, обеспечивая мгновенную и массовую рассылку. Система Cell broadcast становится необходимой в случаях, требующих немедленного уведомления о чрезвычайной ситуации, таких как природные бедствия (например, паводки, пожары) или террористические положения", - отметил Мусин.

По словам министра, ряд стран, находящихся в сейсмологически нестабильных регионах уже используют такую технологию массового оповещения.

"К примеру, в США тестирование данной системы была проведена на национальном уровне в прошлом году. Там используется система "беспроводных экстренных оповещений", которые выглядят как текстовые сообщения, но с индивидуальным звуковым и вибрационным сигналом, чтобы привлечь внимание пользователей.Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сообщало всем заинтересованным ведомствам о готовности реализации технологии мгновенного оповещения Cell broadcast в Казахстане при выделении средств. Технология Cell broadcast требует разработки информационной системы и проведения интеграции со всеми операторами связи. Плюсы данной системы в том, что ее не обязательно использовать только при землетрясениях. Бывают другого рода чрезвычайные ситуации, например, паводковые обстоятельства или же пожары, или иные положения террористического характера. В таких случаях необходимо массово одномоментно уведомить определенное количество абонентов о происходящей ситуации", - отметил он.

Также глава МЦРИАП отметил, что существует некоторая путаница между системой детекции сейсмической активности и мгновенного массового оповещения. Система детекции сейсмической активности устанавливает оборудование для выявления подземных толчков, а система мгновенного оповещения использует технологию Cell broadcast для оперативного и широкомасштабного оповещения жителей.

"Для того, чтобы исключить такого рода путаницы между системой детекции и мгновенного оповещения сейчас ДЧС города Алматы с акиматом работают над полноценной реализацией системы детекции. После готовности системы сейсмологической детекции необходимо провести тщательную интеграцию с системой Cell broadcast. При полноценной реализации и правильной интеграции двух систем, при происхождении детекции в сейсмологической системе, будет автоматически генерироваться оповещение для всех жителей города Алматы, а также данную систему можно использовать и при других обстоятельствах ЧС", - написал он.

Мусин подчеркнул, что этот подход к системе мгновенного оповещения предлагается к реализации, как самая оптимальная и прошедшая тестирование технология. Окончательное решение о необходимости внедрения такого рода технических решений принимает отраслевое ведомство, отвечающее за реагирование в чрезвычайных ситуациях. Министерство цифрового развития со своей стороны при наличии необходимого финансирования готово к полноценной реализации данной системы в течение двух месяцев