Сколько времени жители Экибастуза будут без горячей воды, решил выяснить аким области

Фото: Валерий Бугаев/t.me/baspasozpvl

Определить точные сроки отсутствия горячей воды на время ремонтной кампании в Экибастузе поручил аким Павлодарской области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Аким уточнил, что этот период не должен превышать более 2 месяцев для каждого отдельно взятого микрорайона в городе.

После завершения отопительного сезона в Экибастузе пройдут гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей. Затем коммунальные службы приступят к устранению всех выявленных повреждений.

Асаин Байханов встретился с представителями ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

"Выработать четкий план ремонта, а также информировать горожан о ходе работ и сроках их проведения потребовал Асаин Байханов от акимата города Экибстуза и ТОО "Экибастузтеплоэнерго", — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, Экибастуз попал в поле зрения СМИ всего Казахстана, когда 28 ноября прошлого года в городе горняков объявили режим чрезвычайно ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Несмотря на то, что режим ЧС 8 декабря сняли, в городе горняков несколько месяцев не работали детские сады, а школьники учились дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар. После отмены режима ЧС, к работе приступили комисии по оценке ущерба в квартирах экибастузцев.

По словам вице-премьер-министра Романа Скляра, это первая такая крупная авария за всю историю Экибастуза с такими множественными порывами одновременно. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.

Кроме того, в начале этого года в Экибастузе произошло ещё несколько коммунальных аварий, в результате которых горожане оставались без тепла и горячей воды.

После аварий в Экибастузе в Казахстане решили разрабатотать специальные инструкции для населения, чтобы люди знали, как вести себя во время подобных ЧС. Кроме того, о разработке специального плана действий при масштабных технологических авариях задумались в МЧС.

В этом году после аварий на ТЭЦ в Риддере и Экибастузе в стране усилят работу энергетического контроля и разрешат внеплановые проверки энергообъектов в Казахстане.

Между тем, ранее сообщалось, что ремонт Экибастузкой ТЭЦ и тепломагистралей в городе горняков планируют провести за рекордные пять месяцев. На станции намерены капитально отремонтировать пять котлов.

Фото: Валерий Бугаев/t.me/baspasozpvl