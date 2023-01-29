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  • На пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ проведут капремонт
pavlodarnews.kz Сегодня, 17:00
194
Сегодня, 17:00
194
Фото: pavlodarnews.kz

На пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ проведут капремонт

29 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Минэнерго и МИИР провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго". Результаты расследования BaigeNews.kz сообщили в Министерстве энергетики.

Так, причинами аварии на Экибастузской ТЭЦ назвали "ошибочные действия оперативного персонала, недостатки в работе руководящего персонала энергопредприятия и его структурных подразделений, неудовлетворительная организация технического обслуживания и ремонта оборудования".

"По вопросу виновных лиц и привлечения к ответственности Прокуратурой Павлодарской области данный факт зарегистрирован по статье 254 Уголовного кодекса (Недобросовестное отношение к обязанностям). Создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники департаментов полиции, по противодействию коррупции и экономических расследований. По итогам расследования действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в Минэнерго.

Вместе с тем, на ТЭЦ планируются работы по модернизации:

"В 2023 году на Экибастузской ТЭЦ планируется ряд капитальных ремонтов на котлоагрегатах №5,№8,№9,№13,№15, а также ремонт вспомогательного оборудования и зданий, сооружений". 

Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.

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#Экибастуз #ТЭЦ #авария на ТЭЦ #минэнерго
Амантаева Сайра Журналист
Сегодня, 17:00
194
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