Лента новостей
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 17:32 98
- На пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ проведут капремонт 17:00 192
- Автобус с пассажирами слетел с моста в Пакистане. Погибли более 40 человек 16:55 185
- О чём спросили Димаша Кудайбергена на кинофестивале в Индии 16:21 406
- Две тысячи рабочих мест: какие предприятия запустят в этом году в Астане 15:33 515
- Десятки трупов собак нашли зоозащитники недалеко от Актау 14:49 318
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 14:17 354
- В ЕНПФ отказались разглашать размер пенсии Нурсултана Назарбаева 14:10 902
- Военный в свой выходной спас бабушку из пожара в области Жетысу 13:48 416
- Больше суток потребовалось коммунальщикам Петропавловска на ликвидацию аварии 13:23 430
- Боец из Казахстана потерпел поражение после семи побед подряд 12:51 560
- Пожар в "Облаках" на Шымбулаке тушили с помощью генераторов снега 12:14 646
- Есть все шансы "подвинуть" действующие партии - Ошакбаев о "Байтак" и Respublica 12:00 616
- В объективе экшн-камеры: в МЧС показали один вызов пожарного 11:40 375
- Ключи от новых карет скорой помощи вручили медикам Улытау 10:58 445
- Аким Павлодарской области сел за руль нового автобуса 10:37 497
- Рестобар "Облака" загорелся на горнолыжном курорте Шымбулак 10:09 1232
- Серия взрывов прогремела на военных объектах в Иране 09:34 544
- Более чем вдвое снизилась суточная заболеваемость ковидом в Казахстане 09:25 497
- Жансай Смагулов стал серебряным призёром Гран-При Португалии по дзюдо 09:03 518
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 13 городах страны 08:18 529
- Работать по-старому уже не получится - политолог о кадровых изменениях в Сенате 08:02 719
- Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в финал "Челленджера" 07:43 634
- Искусственный интеллект перенёс героев "Простоквашино" в американский ситком 06:37 898
- Вышла очередная серия сериала "Завод" с Иманбеком 05:19 550
- Законопроект о блокировке TikTok в США рассмотрят конгрессмены 04:40 558
- Взрослые "зайцы" прикидываются детьми в автобусах Атырау 03:14 784
- Более 16 тысячам казахстанцев запрещён выезд из страны из-за долгов по алиментам 02:51 707
- Cнегоход наехал на людей в Актобе: медики рассказали о состоянии пострадавших 01:39 858
- В суд передали дело директора школы, с ножом напавшего на жену и ребёнка 00:20 1068
- "Не надо драматизировать" - политолог о скандалах в Народной партии Казахстана 28.01.2023 956
- Казахстанцы пытаются из-за рубежа ввезти авто и незаконно их легализовать - МВД 28.01.2023 896
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 977
- Туман ожидается в нескольких регионах Казахстана в воскресенье 28.01.2023 690
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 844
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 60709
- Смертельное ДТП произошло в Атырауской области 28.01.2023 834
- Теракт в Иерусалиме устроил 13-летний подросток 28.01.2023 1153
- Пилотную программу по предупреждению гепатитов запустили в Астане 28.01.2023 705
- Причину смерти сенатора Гульмиры Каримовой назвали в Минздраве 28.01.2023 2204
- Ввести срочную службу в армии для женщин планируют в Армении 28.01.2023 867
- Очень надеюсь, что мы ещё встретимся: Рыбакина обратилась к Cоболенко 28.01.2023 785
- Героин и психотропы изъяли полицейские у иностранцев в Туркестанской области 28.01.2023 750
- Елена Рыбакина уступила пятой ракетке мира в финале Australian Open 28.01.2023 1754
- Машину в подарок пообещали мошенники астанчанам 28.01.2023 759
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 732
- Правительственную комиссию по подготовке к паводкам создали в Казахстане 28.01.2023 814
- Не могли связаться с родственником в ИВС: случай прокомментировали в полиции 28.01.2023 820
- Диван скинули на голову прохожего: житель Актау ждёт операции 28.01.2023 916
- Теннисистка из Астаны сыграла в финале юниорского турнира в Австралии 28.01.2023 983
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 828
- Программы по повышению качества образования реализуют в школах Мангистау 28.01.2023 936
- Амир и Медина: самые популярные имена для младенцев назвали в Павлодаре 28.01.2023 783
- 19-летняя девушка прыгнула со строящегося здания в Таразе 28.01.2023 1269
- В Астане домработница обокрала хозяйку в первый же день работы 28.01.2023 1310
- Из горящего микроавтобуса в столице госпитализирован водитель 28.01.2023 795
- Ирина Смирнова высказалась о своей кандидатуре в Мажилис и скандалах в НПК 28.01.2023 1090
- ОПГ наркоторговцев задержали в Астане 28.01.2023 758
- Тимофей Скатов шагнул в полуфинал "Челленджера" 28.01.2023 937
- Частный сектор в Петропавловске остался без воды из-за аварии 28.01.2023 761
- Семь человек убиты в результате нападения на синагогу в Иерусалиме 28.01.2023 918
- Коронавирусом за сутки заразились около 60 казахстанцев 28.01.2023 847
- Пациентку с гигантскими камнями в почках спасли столичные врачи 28.01.2023 1257
- Смаилов указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента 28.01.2023 891
- Руководителей Сайрам-Угамского нацпарка подозревают во взятках 28.01.2023 1276
- Обмороженное тело мужчины нашли рядом с рынком в Шымкенте 28.01.2023 1029
- В пяти городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия 28.01.2023 865
- Медики рассказали о состоянии мужчины, вытащившего из огня четверых детей 28.01.2023 919
- Около 10 миллиардов тенге составляет предварительная сумма ущерба государству от лжетранзита автомобилей в Мангистау 28.01.2023 942
- На границе с Китаем застряли 30 павлодарских автобусов 28.01.2023 987
- Абиба Абужакынова стала победительницей Гран-При Португалии по дзюдо 28.01.2023 2318
- Россиянам больше не продают новые машины в Казахстане - СМИ 28.01.2023 30931
- Несколько месяцев пролежал в своей квартире актюбинский пенсионер 28.01.2023 1881
- Шесть младенцев умерли в роддоме Кыргызстана 28.01.2023 894
- "Барыс" нокаутировал в домашнем матче с прямым конкурентом за плей-офф КХЛ 28.01.2023 1475
- Конора Макгрегора сбила машина во время велопрогулки 28.01.2023 1044
- В Риддере женщина, спускаясь с балкона третьего этажа уронила двухлетнего ребенка 27.01.2023 1598
- Тайник с похищенным в январских событиях оружием нашли в Таразе 27.01.2023 913
- Елена Рыбакина в финале Australian Open: что говорят о её шансах эксперты из России и США 27.01.2023 1135
- Нападение на посольство Азербайджана: в МИД Казахстана выступили с заявлением 27.01.2023 1152
На пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ проведут капремонт
29 ноября премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил Минэнерго и МИИР провести расследование технологического нарушения на "Экибастузтеплоэнерго". Результаты расследования BaigeNews.kz сообщили в Министерстве энергетики.
Так, причинами аварии на Экибастузской ТЭЦ назвали "ошибочные действия оперативного персонала, недостатки в работе руководящего персонала энергопредприятия и его структурных подразделений, неудовлетворительная организация технического обслуживания и ремонта оборудования".
"По вопросу виновных лиц и привлечения к ответственности Прокуратурой Павлодарской области данный факт зарегистрирован по статье 254 Уголовного кодекса (Недобросовестное отношение к обязанностям). Создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники департаментов полиции, по противодействию коррупции и экономических расследований. По итогам расследования действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка", - сообщили в Минэнерго.
Вместе с тем, на ТЭЦ планируются работы по модернизации:
"В 2023 году на Экибастузской ТЭЦ планируется ряд капитальных ремонтов на котлоагрегатах №5,№8,№9,№13,№15, а также ремонт вспомогательного оборудования и зданий, сооружений".
Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.
-
Trend news
- О чём спросили Димаша Кудайбергена на кинофестивале в Индии 16:21 394
- Американец выучил казахский благодаря песням Ninety One 14:17 353
- Иностранец попросил вызволить его из рабства, куда его продали полицейские 28.01.2023 977
- Подросток на снегоходе наехал на группу людей в Актобе 28.01.2023 844
- Димаш Кудайберген и Митхун Чакроборти зажгли на открытии кинофестиваля в Индии 28.01.2023 60507
- Пьяного жителя Шымкента сняли с рейса за скандал в самолёте 28.01.2023 732
- В полиции прокомментировали информацию о "нападении педофила" в Таразе 28.01.2023 826
- Подполковник отсудил у департамента полиции Шымкента 1,6 миллиона тенге 26.01.2023 2310
- Казахстанка пожаловалась на пытки со стороны сотрудников КНБ 26.01.2023 1943
- Против жителя Байконура возбудили дело о дискредитации вооруженных сил России 26.01.2023 1400
- "Сделал прибыльный бизнес": начальника колонии уволили в Алматинской области 26.01.2023 1405
- "Самрук-Казына" начал увольнять иностранцев с руководящих постов и назначать на их место казахстанцев 26.01.2023 2808
- Из гимнастики в биатлон: Макшаева о карьерных поворотах, неудачах в спорте и красоте 25.01.2023 2325
- В Таразе две акушерки продали младенца за 1,5 миллиона тенге 25.01.2023 3053
- Обыски прошли на рабочем месте и в квартирах туркестанских чиновников 24.01.2023 1551
- Мужчина не смог угнать автомобиль и ранил себя ножом несколько раз 24.01.2023 1509
- В Минобороны заявили, что не имеют отношения к суициду срочника в Жамбылской области 24.01.2023 2089
- Темпы обмеления Каспия показал казахстанский блогер 23.01.2023 1662
- Димаш Кудайберген встретил год кролика на китайском ТВ 22.01.2023 2235
- В семье алматинского пожарного родилась тройня 21.01.2023 1679
- Ролик с улыбающимися после тушения огня пожарными восхитил соцсети 20.01.2023 1879
- У мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину, забрали депутатский мандат 20.01.2023 3575
- Казахстанку насмерть сбили в Италии 19.01.2023 2029
- Воспитатели издевались над особенными детьми - полиция завела уголовное дело 19.01.2023 1984
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 13060
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 1769
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 2237
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 5698
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 2225
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 2552
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 3042
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 9287
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 2467
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 16024
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 3337
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 2674
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 130378
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 2531
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 39317
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 6090
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 5645
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 5807
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 14933
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 6392
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 19437
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 9588
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 2700
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 3349
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 2759
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 3178
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 25907
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 8424
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 2558
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 5387
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 2908
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 3360
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 10140
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 9746
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 8492
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 4856
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 5055
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 5155
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 7067
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 3340
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 3863
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 4559
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 55155
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 4480
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 6290
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 3810
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 4572
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 4965
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 5241
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 9077
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 11029
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 4536
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 4538
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 16012
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 6585
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 5024
-
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 1045
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 1126
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 1725
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 1265
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 1230
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 1654
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 1335
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 1879
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 1557
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 1759
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 1898
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 1876
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 1825
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 1810
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 1686
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 1879
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 1940
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 1928
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 1917
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 2146
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 2036
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 2352
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 2413
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 2278
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 2267
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 2419
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 2387
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 2588
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 2469
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 2387
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 2487
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 2618
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 4983
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 3187
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 3630
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 4580
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 4269
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 4235
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 4172
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 3801
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 5092
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 5212
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 6893
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 6972
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 6929
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 5342
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 5223
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 5475
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 5781
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 5351
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 5050
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 6352
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 6127
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 6631
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 6524
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 6412
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 6851
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 7361
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 7751
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 8219
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 7450
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 8389
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 8232
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 8597
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 8325
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 8454
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 9328
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 9366
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 9038
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 9594
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 9304
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 9340
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 8688
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 9494
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 9864
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 9468
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 9766
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 9227
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 9908
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 9354