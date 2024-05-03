Адвокаты Бишимбаева не согласны с обвинением своего подзащитного в истязаниях Нукеновой

В Астане проходят судебные прения сторон по делу Салтанат Нукеновой. Адвокаты подсудимого настаивают на том, что Бишимбаев не истязал свою гражданскую жену, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Адвокат Ерлан Газымжанов в прениях отметил, что по обвинительному акту Бишимбаеву предъявляются всего три случая нанесения побоев. Также он привёл определение понятию "истязания" из Уголовного кодекса.

"Истязания – это систематическое нанесение побоев. Три случая в год совместной жизни – это что систематическое нанесение побоев? Они гуляли, отдыхали, ездили, куда хотели, кушали, что хотели, носили дорогие украшения, одежду. И три раза у них был конфликт, всё. Это систематическое истязание, систематическое нанесение побоев? Давайте лезть в любую семью и за три конфликта в год будем от 4 до 7 лет давать", - сказал Газымжанов.

Отметим, экс-министру Бишимбаеву предъявлено обвинение по двум статьям "Истязание материально зависимого лица" и "Убийство, совершенное с особой жестокостью".

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).