В Экибастузе объявили режим ЧС

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В Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"В соответствии со статьёй 48 закона РК "О гражданской защите" на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях. Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан", - сообщили в акимате.

По состоянию на 01:30 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС.