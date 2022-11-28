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Валерий Бугаев Сегодня, 07:09
381
Сегодня, 07:09
381
Фото: Валерий Бугаев

В Экибастузе объявили режим ЧС

В Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"В соответствии со статьёй 48 закона РК "О гражданской защите" на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба из-за аварии на тепловых сетях. Это временная мера применяется исключительно в интересах жизнеобеспечения граждан", - сообщили в акимате.

По состоянию на 01:30 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла. Режим ЧС будет действовать до полного завершения ремонтно-восстановительных работ в зоне ЧС.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
 
Напомним, коммунальная авария в Экибастузе произошла ночью 27 ноября. Позже стало известно, что изношенные тепловые сети не выдержали низких температур, на сетях образовались повреждения в разных местах, в результате на ТЭЦ Экибастуза в 1:30 ночи остановили три котлоагрегата. Без отопления и горячей воды остались жители трёх микрорайонов, а это около 130 многоэтажек и 100 частных домов.
 
Из социальных учреждений и больниц эвакуированы постояльцы. Пациентов больниц решили пока не перевозить, в областную больницу отправили только пациентов со средней тяжестью заболевания.
 
Из-за отсутствия отопления экибастузские детсады 28 ноября не будут принимать детей, а школы перейдут на дистанционный формат обучения.
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BaigeNews.kz
Сегодня, 07:09
381
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