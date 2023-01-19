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Лента новостей

facebook.com/pavlodarenergo Сегодня, 14:15
223
Сегодня, 14:15
223
Фото: facebook.com/pavlodarenergo

ЧП на ТЭЦ Экибастуза: в домах горожан похолодало

На теплоэлектроцентрали Экибастуза снизили параметры теплоносителя в связи с нестабильной работой оборудования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Помимо того, что из-за ремонтно-восстановительных работ на четырёх участках теплосетей отключено теплоснабжение в 158 частных жилых домах, горожане начали сообщать о снижении подачи тепла в квартиры других домов.

"В ночь на 19 января были снижены параметры теплоносителя в связи с нестабильной работой оборудования. В настоящее время причины сбоя оборудования устранены, ведутся работы по стабилизации параметров отпуска теплоносителя. На станции имеются все необходимые ресурсы: укомплектованы ремонтные бригады, обеспечены всем необходимым техническим оснащением", — говорится в сообщении.

По данным ТОО "Экибастузтеплоэнерго", для замены смонтированных сетей отключены от теплоносителя 19 января будут теплосети в сторону улицы Королева, 56, Гридина, 154, 1-й Юго-Западный переулок, 25, улиц Джамбула и 11 Южный переулок, Жунусова 22-24.

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#отопление #ТЭЦ #Экибастуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:15
223
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