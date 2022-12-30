"Это комплексная ошибка" — министр энергетики ответил на критику Токаева по Экибастузу

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Журналисты попросили министра энергетики Болата Акчулакова прокомментировать критику президента в его адрес по ситуации в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz. Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что уполномоченный госорган в лице Минэнерго никак себя не показал в при аварии в городе.

"Вы знаете, что Минэнерго отвечает за генерацию и непосредственно станции. Система самих тепловых сетей относится больше к коммунальной части. Для такой координации работы вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов туда поехал и был там до конца до момента исправления. С точки зрения станции вопросов потом не было. Были вопросы, связанные с ликвидацией последствий порывов на тепловых сетях по всему городу. В том числе с подводящими сетями в ЖК. В отношении критики президента, она принимается, конечно. В целом необходимость целостного управления системы энергетики, включая тепловую, стоит на злобу дня. В этом году предлагали усиление Комитета атомного энергонадзора при Минэнерго, и сегодня такие поправки депутатами поддержаны. Туда включается в том числе контроль за тепловыми сетями. Такое предложение есть, и когда закон выйдет, мы будет контролировать целостно, полностью от генерации станций до состояния тепловых сетей, чтобы не было подобных случаев", — сказал Болат Акчулаков на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.

"Я бы с точки зрения энергетиков не стал бы говорить, что на месте какой-то начальник станции или какой-то человек инженер виноват. Это целый комплекс. Есть предварительные данные, которые вы видели — по самой ТЭЦ были вопросы, связанные с метрологией, приборами учёта, которые показывали давление в системе. Насколько я понимаю, после неправильных показаний датчиков команда поступила на увеличение давления, что, соответственно, увеличило давление в теплосетях, которые просто не выдержали в силу того, что теплосети тоже достаточно изношены. Поэтому пошли многочисленные порывы. В дальнейшем уже коммунальные службы вовремя не отреагировав, не слили оборотную воду с многих жилых комплексов и домов, что привело к разморозке. И многие соединительные трубы и радиаторы, которые были в жилых помещениях, повредились, что привело к необходимости полной их замены", — сказал Болат Акчулаков.

28 ноября в Экибастузе объявили режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Несмотря на то, что режим ЧС 8 декабря сняли, в городе горняков временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

Буквально вчера аким города Аян Бейсекин отчитался о том, что 90 процентов многоэтажек уже прогрелись, хотя жалобы на недостаточно комфортную температуру в квартирах ещё поступают.

К работе уже приступили комиссии по оценке ущерба в квартирах экибастузцев. Жителям обещают сделать перерасчёт в квитанциях за тепло, а также компенсировать затраты на электричество за те дни, когда люди активно пользовались обогревателями. Кроме того, оценивают пострадавшее от аварии имущество: состояние жилища, требующего ремонта, испорченной мебели и бытовой техники.

Сообщалось, что после аварии в Экибастузе в Казахстане решено разработать специальные инструкции для населения, чтобы люди знали, как вести себя во время подобных ЧС.

По словам первого заместителя премьер-министра Романа Скляра, это первая такая крупная авария за всю историю Экибастуза с множественными одновременными порывами.