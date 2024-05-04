Казахстанский священник рассказал про объединяющую силу Пасхи

Православные христиане всего мира уже в это воскресение 5 мая встретят один из главных религиозных праздников - Пасху. Журналисты BaigeNews.kz поговорили с протоиереем Дмитрием Байдеком о значении Светлого Христова Воскресения для казахстанцев.

Почему Пасха выпадает на разные даты

Наверняка казахстанцы замечали, что Пасха каждый год выпадает на разные даты. Связано это со специальной системой расчёта называемой "пасхалией". Она не так проста, как кажется, но давайте попробуем разобраться. Есть правило, по которому православная Пасха отмечается в первое воскресенье после весеннего полнолуния, наступившего после или в день весеннего равноденствия. Однако на эту дату может влиять иудейский Песах, то есть православная Пасха не может совпадать с ним или наступить раньше. Если это происходит, то Воскресение Христово переносится на ближайшее после Песаха воскресение.

"Пасха - самый великий праздник потому, что в этот день мы совершаем победу жизни над смертью. В переводе с древнееврейского языка "Пасха" означает переход. Переход от ветхого к новому. События Пасхи связаны с выходом еврейского народа из египетского рабства под предводительством Моисея. Для нас Воскресение Христово тот же самый исход из рабства греха, чтобы мы имели свободную жизнь в Боге. Это главное событие в истории человечества. Поэтому все христиане всегда Пасху отмечают", - рассказал Дмитрий Байдек.

Символ праздника

Кулич и яйца – незаменимые символы Пасхи, уходящие своими корнями в историю христианства. Без них невозможно представить праздничного стола. Однако далеко не все знают, что символизируют эти угощения.

Для верующих, в первую очередь, это напоминание о воскрешении и вечной жизни. Считается, что после вознесения Иисуса Христа, апостолы во время трапезы оставляли за свободным местом на столе хлеб. Тем самым показывая, что их учитель остается с ними. С яйцами все немного сложнее. По преданию, равноапостольная Мария Магдалина отправилась в Рим и встретившись с императором Тиверием рассказал ему о вознесении Христа, преподнеся скромный дар – яйцо. Тот лишь посмеялся над ней, ответив, что мёртвый не может воскреснуть, так же как и яйцо не может изменить своего цвета. Однако в тот же момент оно стало красным. Поэтому православные христиане долгое время готовясь к Пасхе красили яйца именно в такие оттенки.

Пекут куличи, как и красят яйца в пасхальной традиции обычно в четверг, который еще в последнюю неделю Великого поста называют Чистым. Однако с современным ритмом жизни сделать это получается не у всех. Поэтому разрешается это делать и в субботу.

Что можно принести в церковь для освещения

Еще одна пасхальная традиция говорит о необходимости освещения продуктов для праздничного стола в церкви. Окроплять еду святой водой с молитвой нужно, чтобы призвать благодать всевышнего. Как правило, это делают несколько раз, начиная с субботы, накануне праздник. Православные могут приходить в храмы по составленным графикам, так не создаются очереди.

"Каких-то ограничений по продуктам нет. На Пасху мы приносим в храм то, чем мы хотим разговеться (Разговение – скромный обед после Великого поста) после пасхального богослужения. Продукты могут быть любые. Освещать можно все – конечно, если там алкоголь – нет необходимости нести в храм такие вещи. Обычно освещаются яйца и куличи", - рассказывает Дмитрий Байдек.

Консолидирующая сила праздника

В этом году Пасха выпала на май, удачно встроившись в череду важных дат связанных с народным единством. Хотя и без этого праздник плотно укоренился в казахстанской культуре как одно из важных религиозных событий. Поэтому отмечается не только православными верующими, но и другими казахстанцами. Обычно в первые дни после наступления Воскресения Христова жители страны ходят друг к другу в гости, обмениваются приготовленными куличами и даже покрашенными яйцами.