В Казахстане разрешат внеплановые проверки энергообъектов

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В этом году после аварий на ТЭЦ в Риддере и Экибастузе в стране усилят работу энергетического контроля. Об этом говорили на заседании координационного штаба по взаимодействию центральных и местных госорганов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Премьер-министр также заострил внимание на вопросе прохождения отопительного сезона. Он напомнил, что зимой была тяжелая ситуация в Экибастузе, Рудном и Риддере, где приходилось в ручном режиме решать возникающие вопросы.

"Безусловно, прошедший зимний период обнажил накопленные проблемы в теплоэнергетике, особенно по состоянию теплосетей, самих тепловых станций и котельных. В некоторых областях возникали проблемы даже со своевременной поставкой и обеспечением угля. Это системная ежегодная работа, где не должно быть сбоев и упущений", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, в регионах не проводилась регулярная, комплексная и объективная оценка технического состояния оборудования. В этой связи в текущем году Правительству и акиматам поручено в приоритетном порядке обеспечить финансирование соответствующих проектов по ремонту оборудования и сетей.

Как отметил Алихан Смаилов, с нынешнего года будет усилена работа энергетического контроля, увеличится его штатная численность на 75 единиц и будет дано законодательное право проведения внеплановых проверок энергообъектов.

"Ремонт сетей и ТЭЦ, находящихся в коммунальной собственности, должен быть профинансирован местными исполнительными органами. Реконструкция частных сетей и ТЭЦ должна осуществляться за счет собственников", — указал Премьер-Министр.

В целом, по мнению главы Правительства, необходимо ужесточить контроль за состоянием инженерных сетей и обязательным проведением ремонтных работ, а также повысить ответственность владельцев энергообъектов — предусмотреть это в договорах.