Систему теплоснабжения в Экибастузе отремонтируют за 5 месяцев

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Ремонт Экибастузкой ТЭЦ и тепломагистралей в городе горняков планируют провести за рекордные пять месяцев. Как рассказал аким Павлодарской области Асаин Байханов, в апреле первым делом приступят к гидравлическим испытаниям, чтобы проверить максимально трубы на прочность. Ожидают более 400 порывов, а после этого займутся капитальным ремонтом, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, давать просто горячую воду на выходе с ТЭЦ недостаточно. Важен объём сетевой воды, который обеспечивает хорошее отопление для города. Вместе с тем необходим и перепад давления. Прорабатывали вопрос ремонта, касательно которого глава региона обозначил четыре основные направления.

"В городе Экибастузе в связи со сложившейся ситуацией мы ведем работу в четырёх направлениях. Первое направление. В декабре месяце нами, я имею ввиду мы заказываем, а оплачивает все это ЦАЭК, но инициаторами само собой изначально, как только эта авария случилась, вы знаете, что Президент поручил провести технический аудит в Экибастузе и в других городах. Теплотехнический аудит делается в четыре этапа. Первый этап мы получаем в апреле месяце. Результаты, которые нам покажут: как выглядит гидравлический режим теплоснабжения города Экибастуза, система теплоснабжения. Он нам покажет, где у нас есть перепады и дисбаланс в системе теплоснабжения всего города. В городе Экибастузе находится четыре основные ветки тепломагистрали. Одна проходит по улице Энерегетиков. Вторая магистраль - по центру города по улице Машхур Жусупа, третья - идёт по Кунаева, и одна из магистралей идёт по Абая, с Машхур Жусупа поворачивает на Абая", - объяснил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

По словам главы региона, когда произошла авария в Экибастузе, было 149 повреждений и рабочие приступили к ремонту в зимний период. При этом много грязи, шлака попало в систему, был большой расход сетевой воды. Всё это впоследствии стало приводить к частной остановке котлов на Экибастузской ТЭЦ.

"Теперь вопрос возникает, второе направление что мы будем делать – это гидравлические испытания. 342 километра сетей в городе Экибастузе. Мы по ним будем давать высокое давление, 16 атмосфер. Чтобы вы понимали, рабочее атмосферное давление в сетях 6,5-7 килограмм на дециметр. С ТЭЦ уходит 9,2. Мы будем давать 16 килограмм, чтобы самые уязвимые места порвать в городе. Примерно ожидаем 400 порывов, чуть больше. После гидравлических испытаний или параллельно с ними будет реконструкция четырёх тепловых магистралей, которые идут от ТЭЦ на Машхур Жусупа, условно говоря пересечение Машхур Жусупа – Абая, с этого места начиная идём до тепловой камеры, протяженность 5,6 километров. Будет полная замена этой магистрали. От неё запитана Шанхай, левая сторона. Там четыре участка больших, по ним проектно-сметная документация готовится, в понедельник ожидаем по двум даже получить госэкспертизу, а остальные мы получим в начале апреля. Наша задача, как только сформируется маслихат области, маслихат города Экибастуза, данные проекты на первой же сессии утвердить. Это третье направление", - сообщил А. Байханов.

По четвёртому направлению в планах приступить к капитальному ремонту восьми котлов на Экибастузкой ТЭЦ. По словам акима области, для обеспечения города нормальным отоплением, достаточно и пяти котлов, которые будут справляться и в -35 зимой. К ремонту надеются приступить в апреле и провести его в течение пяти месяцев. При этом аким области отметил, что такую работу обычно делают в течение года, но в данной ситуации выбора нет. Привлекут на ремонт одного котла 400 человек в две смены. Для этого подписали "дорожную карту" между ЦАЭК, Министерством энергетики и акиматом Павлодарской области.

"В отличии от города Павлодара в Экибастузе нет дефицита тепла с точки зрения гигакалорий. И один из единственных городов в Казахстане, если не единственный, в котором из пяти с половиной тысяч частных домов подключены четыре с половиной тысячи частных домов к центральному отоплению. Это в свою очередь даёт большую нагрузку на сети. Сети очень разбросаны, разные трубы, разные диаметры, и это не помогает сбалансировать отопление. Изначально ошибки были, очень много частных сетей, давали подключайся каждый кто хотел. Начинается 76 (диаметр трубы, - прим.авт.) трубы, переходит на 51, потом на 89, потом на 102, это нарушает всё. Отопление технически сложная система, всё должно быть сбалансировано. Не только сама температура, но и объём воды, давление, возврат воды. Можно всё сделать, построить новую ТЭЦ, но если не будут сбалансированы сети, всё равно будет недогрев", - сказал аким Павлодарской области.

Меж тем, работу будут вести и по многоэтажным домам. Во многих отсутствует КСК, ОСИ, ПТ, и разговоры с населением лягут на плечи специалистов жилищной инспекции. При этом в Экибастузе вынуждены были снизить финансирование на проекты благоустройства и имиджевые, поскольку деньги нужны сейчас именно на подготовку к отопительному сезону.