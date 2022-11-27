Оставшиеся без тепла детсады и школы в Экибастузе завтра работать не будут

Фото: ks86.ru

Из-за коммунальной аварии, оставившей город без тепла, экибастузских школьников в понедельник переведут на дистанционку, а детсады не будут принимать детей. Об этом сообщили в городском отделе образования, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи со снижением параметров тепла в организациях образования Экибастуза 28 ноября 2022 года обучение учащихся городских школ переводится в дистанционный формат, детские сады работать не будут!Ученики сельских школ обучаются штатно. Просим отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Это временная вынужденная мера, направленная на сохранение здоровья детей. Ситуация с подачей тепла, по данным

оперативного штаба, нормализуется в ближайшее время", — сообщается на официальной странице ведомства в Instagram.

Напомним, 27 ноября жители многоэтажек в Экибастузе проснулись ночью от холода, поскольку батареи остыли, а на улице тридцатиградусный мороз. Позже стало известно, что изношенные тепловые сети не выдержали низких температур, на сетях образовались повреждения в разных местах, в результате на ТЭЦ "Экибастуз" теплоэнерго в 1:30 ночи остановили три котлоагрегата. На место аварии выехал аким области Абылкаир Скаков, были созданы оперативный штаб и горячая линия.

Места повреждений на сетях пришлось искать с помощью дронов.

Позже глава региона объехал соцобъекты и проверил температуру в помещениях. После чего власти приняли решение перевезти маленьких постояльцев из центра поддержки детей в трудной жизненной ситуации.

Коммунальную аварию в Экибастузе также прокомментировали в Минэнерго.