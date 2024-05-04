Около 380 тонн продовольствия отправили жамбылцы пострадавшим от паводков

Гуманитарную помощь пострадавшим от паводков регионам Казахстана продолжают собирать в Жамбылской области - в Таразе и районах открыты пункты сбора, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.

По данным областного фронт-офиса волонтеров, практически ежедневно из Жамбылской области уходят фуры с различной гуманитарной помощью — продукты питания, одежда, предметы гигиены, надувные лодки. Информация для жамбылцев о том, куда можно принести гуманитарную помощь, распространяется в СМИ и в социальных сетях. Сбором, сортировкой и отправкой гуманитарной помощи занимаются около двухсот волонтеров, разработан четкий алгоритм взаимодействия волонтеров с ДЧС.

С начала кампании по сбору гуманитарной помощи жителям северных и западных регионов Казахстана, пострадавших от паводков, из Жамбылской области было отправлено более 50-ти большегрузов, десятки "Газелей", груженных продовольствием и всем необходимым.

Как сообщили в пресс-службе областного акимата, усилиями жителей Жамбылской области — предпринимателей, депутатов, волонтеров направлено около 380 тонн продовольствия и около 80 тонн хозтоваров и предметов первой необходимости. В том числе, центром "Жомарт Жан", созданным при областной Ассамблее народа Казахастана, оказана гуманитарная помощь пострадавшим от паводков регионам на сумму 57 млн тенге, направлено 106 единиц спецтехники.