Им строить жизнь: мать Бишимбаева объяснила, почему в суд не приходят их родственники

Мать Куандыка Бишимбаева Альмира Нурлыбекова, выступая на прениях в суде, рассказала, почему в зале нет остальных родственников подсудимого, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вчера потерпевшая сторона сказала, что моих родственников нет в суде, что они не любят Куандыка, не уважают. Это не так. Из-за того, что шумиха была в соцсетях, мы с папой решили, что нашим племянникам, детям, нашей молодёжи строить жизни, они ведут свой бизнес, работают, поэтому не надо здесь сидеть, не надо здесь быть. Достаточно того, что я одна здесь сижу здесь. По этой причине наших родных и близких нет в этом зале", - сказала Альмира Нурлыбекова.

Ранее адвокат потерпевшего Жанна Уразбакова во время судебных прений обратила внимание суда на отсутствие в зале друзей и родственников Куандыка Бишимбаева.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).