Проблемы с подачей тепла и горячей воды наблюдаются в Экибастузе

На ТЭЦ Экибастуза работают только четыре теплоагрегата. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

В "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что по состоянию на 21:00 часов температура сетевой воды на выходе (подаче) с ТЭЦ составляет 46 градусов, при давлении 9,2/2.0 кг/см.