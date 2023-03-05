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primeminister.kz Сегодня, 01:52
52
Сегодня, 01:52
52
Фото: primeminister.kz

Проблемы с подачей тепла и горячей воды наблюдаются в Экибастузе

На ТЭЦ Экибастуза работают только четыре теплоагрегата. Ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме, передаёт BaigeNews.kz.

В  "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, что  по состоянию на 21:00 часов температура сетевой воды на выходе (подаче) с ТЭЦ составляет 46 градусов, при давлении 9,2/2.0 кг/см.

"В работе на станции находятся четыре котлоагрегата № 6,9,14,15. В ближайшие сутки планируется ввести в работу ещё два котлоагрета № 5, 11, что позволит повысить температурные параметры свыше 65 градусов. В понедельник после завершения ремонтных работ планируется запустить котлоагрегат №12. Персоналом станции ремонтные работы ведутся в круглосуточном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ТЭЦ Экибастуза оштрафовали на пять миллионов тенге.

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#Экибастуз #отопление #ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:52
52
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