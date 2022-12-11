Алгоритм действий для жителей во время ЧС разработают после аварии в Экибастузе

Фото: пресс-служба правительства РК

Какую "работу над ошибками" сделают тепловики и акимат, чтобы вновь не допустить ситуации, когда город останется без тепла, переживут ли экибастузцы эту зиму без аварий и что для этого делают власти, рассказал аким города Аян Бейсекин, передаёт BaigeNews.kz.

На пресс-конференции градоначальник сообщил, что в Экибастузе увеличили количество ремонтных бригад. Их задача — мгновенно реагировать на аварийные ситуации.

"Это не единовременное увеличение, эти люди здесь останутся работать до конца отопительного сезона для того, чтобы иметь возможность максимально быстро реагировать на возможные аварийные ситуации. Кроме того, мы усилили работу ремонтных бригад, чтобы обеспечить необходимые параметры теплоносителя для комфортного проживания населения города. Всё это, мы надеемся, поможет городу нормально пережить отопительный период", — сказал Аян Бейсекин.

Заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко рассказал, что в министерстве энергетики уже разрабатывают специальные инструкции для населения, чтобы люди знали, как вести себя во время подобных ЧС.

Отметим, ранее в акимате города заявляли, что ситуацию при ликвидации аварии усугубили сами жители и работники кондоминиумов, которые начали сливать сетевую воду. А если учитывать, что на теплосетях в тридцатиградусный мороз образовались десятки порывов, то ситуация стала критической.

Из-за больших потерь сетевой воды произошла остановка котлов на ТЭЦ. При этом подпитка доходила до полутора тонн воды. Тепловики рекомендуют спускать сетевую воду из системы только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения.

"Было допущено много ошибок, как со стороны людей, которые принимали решения, так и со стороны КСК, ОСИ и простых товариществ, это и привело в конечном итоге к такой масштабной аварии. Чтобы этого не происходило впредь, будут разработаны специальные инструкции. Объединения собственников имущества и простые товарищества, а также сами жильцы домов должны держать руку на пульсе и контролировать ситуацию, иметь необходимый штат сотрудников, которые могли бы правильно и качественно обслуживать дома и готовить их к отопительному сезону", — сообщил Леонид Янушко.

Между тем, без тепла в Экибастузе остаются около двух десятков частных домов. При этом количество таких домов, по словам спикера, меняется каждый день: новые заявления от жителей поступают до сих пор.

Отопление подали во все многоэтажки, однако проблемы с теплом, водой и канализацией у людей периодически возникают. По городу работают дополнительные бригады, которые занимаются регулировкой разбалансированной системы отопления: жители многоэтажек, расположенных на концевых участках сети, всё еще жалуются на недогрев. По словам Леонида Янушко, тепловой энергии, подаваемой с ТЭЦ, по идее должно хватать на обогрев всего города, однако из-за разбалансированности системы в одних домах жители мёрзнут, в других открывают форточки.

Неясно также, когда в Экибастузе вновь заработают детсады, школьники вернутся за парты с дистанционки, а эвакуированные постояльцы соцучреждений — в родные стены. А произойдет это, по словам спикеров, когда в этих организациях наладится тепловой режим.

В общей сложности над ликвидацией последствий ЧС работают около 400 специалистов из разных регионов страны. Для регулировки разбалансированной системы отопления прибыли рабочие из Павлодара.

Напомним, батареи в квартирах жителей Экибастуза начали остывать в ночь на 27 ноября. Тогда и стало известно о крупной коммунальной аварии и остановке котлов на местной ТЭЦ. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов. Для их поисков пришлось задействовать дроны. Отключенными от тепла оказались около 130 домов.

Ровно через сутки — 28 ноября в городе горняков объявили режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Со всего Казахстана в Экибастуз стали съезжаться специалисты по ремонту тепловых сетей, энергетики, сантехники, волонтёры. 4 декабря власти отчитались о том, к теплу подключили подвалы всех многоэтажек в городе. Однако десятки домов оказались размороженными, в квартирах из-за разницы температур полопались стояки и батареи, которые в экстренно порядке начали менять. По данным тепловиков, в тот момент особо пострадали около 70 многоэтажек. 7 декабря отопление зашло во все многоквартирые дома, затем были подключены все соцобъекты. А 8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

К работе уже приступили комисии по оценке ущерба в квартирах экибастузцев. Жителям обещают сделать перерасчёт в квитанциях за тепло, а также компенсировать затраты на электричество за те дни, когда люди активно пользовались обогревателями. Кроме того, оценивают пострадавшее от аварии имущество: состояние жилища, требующего ремонта, испорченной мебели и бытовой техники. Подробнее о том, как будут возмещать убытки экибастузцам, можно прочитать здесь.