Лента новостей
- Алгоритм действий для жителей во время ЧС разработают после аварии в Экибастузе 15:11 62
- Завершилась реставрация древнего городища Отырар 14:19 206
- Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже 13:21 288
- Лучших охотников с беркутом, ястребом и соколом определили на "Қансонар-2022" в Зеренде 12:45 434
- Двухметровые сталактиты выросли в новостройках Костаная 12:18 261
- Надежда Морозова стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Калгари 11:39 387
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане немного снизилась 11:01 361
- Аким Астаны побеседовал с дольщиками 10:35 418
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 10:04 1196
- В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 09:15 428
- Франция одолела Англию на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 08:33 505
- Землетрясение произошло на территории Китая, в 282 километрах от Алматы 08:12 456
- Жуткая авария: Погиб человек в результате столкновения легковушки и фуры в Костанайской области 08:00 703
- В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 07:20 522
- Хабиб Нурмагомедов в Казахстане назвал главную проблему молодежи 06:48 995
- Казахстанский фильм "Мукагали" на кинофестивале в Шотландии 05:06 521
- Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау 04:28 465
- Пастуха чудом спасли в буран при 30-градусном морозе в Абайской области 03:13 1043
- Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022 02:50 757
- В Актау третьи сутки разыскивают пропавшую женщину 01:49 957
- "Нам не нужны лёгкие победы" - промоутер об итогах года в казахстанском боксе 00:30 551
- Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира 00:13 573
- На трассе Екатеринбург-Алматы закрыто движение 10.12.2022 449
- Из Казахстана запретили вывозить лесоматериалы 10.12.2022 623
- Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана 10.12.2022 591
- Годовалый ребёнок погиб в результате пожара в Павлодаре 10.12.2022 592
- Жизнь после ЧС: как будут компенсировать ущерб жителям Экибастуза 10.12.2022 545
- Казахстанские киберспортсмены стали чемпионами мира по PUBG Mobile на Бали 10.12.2022 958
- NASA построит дороги на Луне за 57 миллионов долларов 10.12.2022 494
- В Семее восстановили работу теплоисточника 10.12.2022 716
- 18-летний житель Актобе сдавал несуществующие квартиры в Алматы 10.12.2022 653
- Вооружённый мужчина устроил стрельбу и взял заложников в Дрездене 10.12.2022 723
- В Экибастузе восстанавливают тепло и водоснабжение в частном секторе 10.12.2022 767
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1314
- Чемпионкой Азии по пауэрлифтингу стала врач из Астаны 10.12.2022 814
- Очередной тайник с оружием найден в Алматинской области 10.12.2022 749
- Похитителей крышек от канализационных люков сняли на видео в Астане 10.12.2022 773
- BBC рассказала истории переехавших в Казахстан россиян 10.12.2022 2069
- Жители 36 многоэтажек остались без тепла в Семее 10.12.2022 805
- Боксёры-профессионалы наделали шума на Чемпионате РК по боксу среди любителей 10.12.2022 1770
- Дворы нескольких домов подтопило в одном из районов Семея 10.12.2022 527
- Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой 10.12.2022 727
- Крупную партию марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области 10.12.2022 682
- Футбольный обозреватель умер при странных обстоятельствах во время ЧМ-2022 10.12.2022 1124
- "Доступный интернет" обсудили в Правительстве РК 10.12.2022 729
- Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике 10.12.2022 628
- За сутки 218 казахстанцев заразились коронавирусом и один пациент скончался 10.12.2022 1069
- Неблагоприятные метеоусловия спрогнозировали в 10 городах Казахстана и столице 10.12.2022 900
- "Цифровая версия себя": в WhatsApp появились 3D-аватары 10.12.2022 672
- Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022 в Катаре 10.12.2022 968
- В Казахстане перенесли запуск новой ипотечной программы 10.12.2022 707
- Чиновницу из Костаная наказали за перелёты в Астану в личных целях в рабочее время 10.12.2022 2828
- Сервис HeadHunter обязали передавать данные пользователей ФСБ России 10.12.2022 654
- В Актобе найден водитель, который сбил подростка и скрылся 10.12.2022 720
- Питьевую воду в Актау будут давать на четыре часа в день 10.12.2022 617
- Работникам "АрселорМиттал Темиртау" с января повысят зарплату 10.12.2022 941
- Бразилия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 по футболу 10.12.2022 968
- "Равнодушным чиновникам не место на госслужбе" - аким ВКО об аварии в Риддере 10.12.2022 682
- Автомобиль наехал на торговый дом в Семее 09.12.2022 535
- Гитару основателя "Дос-Муқасана" продали за 11 миллионов тенге в Астане 09.12.2022 795
- Мужчины получают до 50% больше, чем женщины в странах ЦА - эксперт 09.12.2022 657
- Снежному барсу потребовалась помощь зоологов в Алматы 09.12.2022 847
- "Хоккеист не играет в кокпар" - о национальном виде спорта рассказал тренер из Мангыстау 09.12.2022 653
- Первая стипендиатка фонда Обамы из Казахстана о STEM для девочек и обучении в Колумбийском университете 09.12.2022 1132
- Январские события в ретроспективе: какие уроки мы вынесли 09.12.2022 944
- Акмолинец неоднократно насиловал родную дочь 09.12.2022 9745
- Министры обороны государств ШОС и СНГ обсудили вопросы региональной безопасности 09.12.2022 643
- Два мешка с оружием нашли в Алматинской области 09.12.2022 846
- Казахстанки пробились в финал женского турнира ITF 09.12.2022 733
- Ёлка, салют и каток: как готовятся к Новому году в Караганде 09.12.2022 1337
- Что даст очередное продление моратория на проверки бизнеса - мнение экспертов 09.12.2022 731
- Женис Касымбек обратился к астанчанам 09.12.2022 816
- Что такое ESG-практики и насколько это актуально в Казахстане 09.12.2022 594
- Международных экспертов привлекут для оценки деятельности АМТ в Казахстане 09.12.2022 623
- Что делать при обнаружении у себя ВИЧ-инфекции, рассказала медик 09.12.2022 667
- Какой будет погода на выходных в Казахстане 09.12.2022 618
- Куда едут танки: военную технику заметили на вокзале в Алматы 09.12.2022 4158
- Более 3000 камер Сергек установят в Алматы 09.12.2022 609
- "Мисс очарование" выбрали в женской колонии Карагандинской области 09.12.2022 3875
- Fitch Ratings подтвердило кредитный рейтинг АО "Казахтелеком" 09.12.2022 539
Алгоритм действий для жителей во время ЧС разработают после аварии в Экибастузе
Какую "работу над ошибками" сделают тепловики и акимат, чтобы вновь не допустить ситуации, когда город останется без тепла, переживут ли экибастузцы эту зиму без аварий и что для этого делают власти, рассказал аким города Аян Бейсекин, передаёт BaigeNews.kz.
На пресс-конференции градоначальник сообщил, что в Экибастузе увеличили количество ремонтных бригад. Их задача — мгновенно реагировать на аварийные ситуации.
"Это не единовременное увеличение, эти люди здесь останутся работать до конца отопительного сезона для того, чтобы иметь возможность максимально быстро реагировать на возможные аварийные ситуации. Кроме того, мы усилили работу ремонтных бригад, чтобы обеспечить необходимые параметры теплоносителя для комфортного проживания населения города. Всё это, мы надеемся, поможет городу нормально пережить отопительный период", — сказал Аян Бейсекин.
Заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко рассказал, что в министерстве энергетики уже разрабатывают специальные инструкции для населения, чтобы люди знали, как вести себя во время подобных ЧС.
Отметим, ранее в акимате города заявляли, что ситуацию при ликвидации аварии усугубили сами жители и работники кондоминиумов, которые начали сливать сетевую воду. А если учитывать, что на теплосетях в тридцатиградусный мороз образовались десятки порывов, то ситуация стала критической.
Из-за больших потерь сетевой воды произошла остановка котлов на ТЭЦ. При этом подпитка доходила до полутора тонн воды. Тепловики рекомендуют спускать сетевую воду из системы только в том случае, если трубы полностью остыли и дом отключен от общей системы теплоснабжения.
"Было допущено много ошибок, как со стороны людей, которые принимали решения, так и со стороны КСК, ОСИ и простых товариществ, это и привело в конечном итоге к такой масштабной аварии. Чтобы этого не происходило впредь, будут разработаны специальные инструкции. Объединения собственников имущества и простые товарищества, а также сами жильцы домов должны держать руку на пульсе и контролировать ситуацию, иметь необходимый штат сотрудников, которые могли бы правильно и качественно обслуживать дома и готовить их к отопительному сезону", — сообщил Леонид Янушко.
Между тем, без тепла в Экибастузе остаются около двух десятков частных домов. При этом количество таких домов, по словам спикера, меняется каждый день: новые заявления от жителей поступают до сих пор.
Отопление подали во все многоэтажки, однако проблемы с теплом, водой и канализацией у людей периодически возникают. По городу работают дополнительные бригады, которые занимаются регулировкой разбалансированной системы отопления: жители многоэтажек, расположенных на концевых участках сети, всё еще жалуются на недогрев. По словам Леонида Янушко, тепловой энергии, подаваемой с ТЭЦ, по идее должно хватать на обогрев всего города, однако из-за разбалансированности системы в одних домах жители мёрзнут, в других открывают форточки.
Неясно также, когда в Экибастузе вновь заработают детсады, школьники вернутся за парты с дистанционки, а эвакуированные постояльцы соцучреждений — в родные стены. А произойдет это, по словам спикеров, когда в этих организациях наладится тепловой режим.
В общей сложности над ликвидацией последствий ЧС работают около 400 специалистов из разных регионов страны. Для регулировки разбалансированной системы отопления прибыли рабочие из Павлодара.
Напомним, батареи в квартирах жителей Экибастуза начали остывать в ночь на 27 ноября. Тогда и стало известно о крупной коммунальной аварии и остановке котлов на местной ТЭЦ. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов. Для их поисков пришлось задействовать дроны. Отключенными от тепла оказались около 130 домов.
Ровно через сутки — 28 ноября в городе горняков объявили режим ЧС техногенного характера местного масштаба. Со всего Казахстана в Экибастуз стали съезжаться специалисты по ремонту тепловых сетей, энергетики, сантехники, волонтёры. 4 декабря власти отчитались о том, к теплу подключили подвалы всех многоэтажек в городе. Однако десятки домов оказались размороженными, в квартирах из-за разницы температур полопались стояки и батареи, которые в экстренно порядке начали менять. По данным тепловиков, в тот момент особо пострадали около 70 многоэтажек. 7 декабря отопление зашло во все многоквартирые дома, затем были подключены все соцобъекты. А 8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.
В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.
К работе уже приступили комисии по оценке ущерба в квартирах экибастузцев. Жителям обещают сделать перерасчёт в квитанциях за тепло, а также компенсировать затраты на электричество за те дни, когда люди активно пользовались обогревателями. Кроме того, оценивают пострадавшее от аварии имущество: состояние жилища, требующего ремонта, испорченной мебели и бытовой техники. Подробнее о том, как будут возмещать убытки экибастузцам, можно прочитать здесь.
-
Trend news
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 10:04 1146
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1305
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 42815
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 920
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1621
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7675
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67094
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11107
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4122
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13508
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17710
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3626
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1336
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34104
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1746
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2563
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46045
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6816
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11219
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3053
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53888
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2266
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20518
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9136
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3410
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2283
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4823
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3792
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2696
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2567
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5404
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3040
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36736
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21033
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9364
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6397
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3521
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29192
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44791
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3530
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18753
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6229
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 10989
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5506
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4599
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4515
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11516
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44008
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4484
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 3977
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13769
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4824
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21373
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6341
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5452
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6580
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10769
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 8977
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4895
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12620
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4445
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4519
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5424
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37162
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5307
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6662
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5135
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6257
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6384
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47550
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4804
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61425
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17130
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20885
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5888
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5816
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6809
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 7048
- 305 чиновников обнаружили в казино: прокуратура прокомментировала скандальный список 20.10.2022 8359
- Бизнесмен Рамиль Мухоряпов извинился за свое заявление про казахский язык 20.10.2022 16248
-
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 915
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 766
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 706
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1628
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1610
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 1972
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2434
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2446
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2620
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2491
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2667
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3286
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3403
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3580
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3688
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3393
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3785
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3516
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3678
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3661
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3806
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4033
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3797
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4021
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4180
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4167
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4392
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4888
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5200
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4902
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5198
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5011
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5082
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5092
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4936
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5363
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5634
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5310
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23613
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5684
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5491
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5484
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10613
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6284
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15815
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13934
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13966
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14641
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13452
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17873
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14612
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16085
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17039
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16676
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14201
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14680
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33115
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15731
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18571
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14765
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 15967
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16566
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 17982
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16013
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18036
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17570
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18776
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18603
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35290
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19126
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20101
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19698
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20542
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20602
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30280
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20004
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27378
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38178
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21774
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29773