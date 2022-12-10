Жизнь после ЧС: как будут компенсировать ущерб жителям Экибастуза

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К работе приступают комиссии по оценке ущерба, нанесённого жителям Экибастуза в результате крупной коммунальной аварии, которая привела к ЧС. Об этом на пресс-конференции сообщил аким города Аян Бейсекин, передаёт BaigeNews.kz.

Как рассказал аким, жителям сделают перерасчёт затрат на тепловую энергию и возместят стоимость электричества, потраченного на обогрев квартир. В первую очередь займутся решением проблем 70 особо пострадавших домов, которые оказались размороженными.

"Жители этих многоэтажек получат двухмесячное освобождение от оплаты за тепло. Остальным потребителям сделают перерасчёт. В тех домах, где стоят счётчики, ситуация проще — там всё зафиксировано. Где их нет, перерасчёт будет за те дни, когда люди теплоэнергии не получали, то есть за это время никаких оплат не будет", — пояснил Аян Бейсекин.

Отдельно он остановился на компенсациии жителям за электроэнергию, которую экибастузцы потратили, когда пользовались обогревателями и тепловентиляторами.

"Государство совместно с акционерами "Экибастузтеплоэнерго" провели работу и достигли принципиального соглашения по компенсации оплаты за электроэнергию за весь период ЧС. Собственники компании переведут предприятию "Горэлектросеть" средства, которые распределят по счетам аббонентов. Чтобы такую компенсацию получить, нет никакой необходимости идти с какими-то заявлениями. Буквально вчера кто-то запустил фейковую информацию и поток людей хлынул в пункты приема заявлений. Поэтому хочу подчеркнуть — по поводу компенсации за электроэнергию надобности писать заявления нет", — сказал аким Экибастуза.

Как уточнил заместитель председателя правления АО "ЦАЭК" Леонид Янушко, экибастузцы могут получить компенсации за испорченную мебель, бытовую технику и ремонт в квартирах.

"Уже сформированы около семи бригад из 70 человек. Они будут заниматься квартирами, которым был нанесён материальный ущерб, составлять по ним дефектные акты. Мы провели большую работу по приёму заявлений, теперь занимаемся физическими обходами этих домов, квартир и домовладений. Будут даны соответствующие комиссионные заключения и переданы ответственным лицам "ЦАЭК". Нужно отметить, что на сегодняшний день есть 50 квартир, в которых "абсолютная разруха". Из-за аварий там всё практически повыходило из строя. В эти квартиры сформированные бригады зайдут уже с понедельника, мы сейчас накапливали материалы для того, чтобы их в первую очередь привести в состояние, пригодное для жизни. Затем мы начнём работать по остальным заявлениям", — сказал Леонид Янушко.

Он также объяснил, что делать хозяевам, которые успели сделать ремонт после аварии, поскольку в этих квартирах без этого не возможно было жить, и ждать решения комиссии люди не могли.

В этом случае к заявлению необходимо приложить все необходимые фото- и видеоматериалы "до и после", а также соответствующие документы: фискальные чеки или накладные. Такие случаи комиссия будет рассматривать отдельно.

Между тем, в Экибастузе продолжают ликвидировать посредствия ЧС, над этим работают около 400 специалистов из разных регионов страны. Бригады, по словам акима города, обеспечены всем необходимым, чтобы работать с утра до поздней ночи.

"До сегодняшнего дня у нас оставался вопрос по двум адресам: улица Сатпаева,8 и Машхур-Жусупа,52, где расположены жилые комплексы по шесть корпусов, в каждом из которых по 20 подъездов. По Машхур Жусупа,52 полностью восстановлено холодное и горячее водоснабжение, приведены в порядок канализационные внутридомовые сети. В четырёх из шести корпусов по адресу Стапаева, 8 поданы холодная и горячая вода, но есть отдельные стояки, по которым работы еще идут, некоторые огрехи ещё устраняют. По пятому и шестому корпусам производятся работы по запуску, устаняются недоделки, в течение часа-двух там восстановятся горячее и холодное водоснабжение, по внутридомовым канализационным сетям проблем нет", — сообщил аким города.

Он также отметил, что на данный момент без тепла остаются 38 частных домов, но их количество каждый день меняется, потому что поступают новые заявления от жителей.

Также жалуются на недогрев жители многоэтажек, которые расположены на концевых участках теплосети. По словам специалистов, после аварии произошла разбалансировка параметров не тепловых сетях: есть дома как с недогревом, так и с перегревом, где жильцы в своих квартирах открывают форточки.

Балансировкой систем теплоснабжения занимаются пять отдельных бригад рабочих.

Напомним, теплоснабжение в Экибастузе было приостановлено 27 ноября из-за коммунальной аварии. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, и в результате произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

28 ноября в городе горняков объявили режим ЧС характера местного масштаба. Со всего Казахстана в Экибастуз стали съезжаться спциалисты по ремонту тепловых сетей, энергетики и сантехники. 4 декабря власти отчитались о том, к теплу подключили подвалы всех многоэтажек в городе, а 7 декабря — что отопление зашло во все многоквартирые дома и подключены все соцобъекты. А 8 декабря в Экибастузе отменили режим ЧС.

В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.