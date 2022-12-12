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"В первые же часы было 70 порывов" - Скляр о причинах аварии в Экибастузе
Вице-премьер-министр Роман Скляр выступил с докладом по ситуации в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz. Он привел хронологию событий последовавших после аварии на ТЭЦ.
По его словам, 27 ноября в 01:20 часов из-за ложных показаний датчиков давления обратной сетевой воды оперативным персоналом экибастузской ТЭЦ были включены два дополнительных подпиточных насоса, что вкупе с высоким износом и повышением давления в прямом и обратном трубопроводе тепловой сети привело к множественным повреждениям в тепловых сетях. В первые же часы было зафиксировано свыше 70 порывов, 15 из которых были крупными.
"Это первая такая крупная авария за всю историю Экибастуза с такими множественными порывами одновременно. В тот же день был создан оперативный штаб по ликвидации аварийной ситуации во главе с акимом области. В штабе были задействованы коммунальные предприятия, департамент ЧС и другие госорганы", - сказал он на расширенном заседании Правительства с участием президента.
Для организации и приема граждан были определены 15 пунктов обогрева и питания. На момент технологического нарушения без теплоснабжения осталось 149 многоэтажных жилых домов из 689, которые есть в городе, а также порядка 200 частных домов и 10 школ и детсадов. В течение суток было подключено 79 МЖК из 149 и часть жилого сектора.
"В связи с несогласованностью действий штаба, КСК, а также жителей города в 70 МЖК была разморожена система теплоснабжения. Простые алгоритмы действий в подобных ситуациях, такие как слив воды из систем теплоснабжения домов для предотвращения замерзания труб и батарей, оказались невыполненными, Кроме того, из-за отсутствия достоверной и актуальной информации о количестве порывов и возможностях ремонтных бригад. Существенно затянулось время ликвидации технологических нарушений на теплотрассах. Длительность устранения аварии усугубило замерзание новом и их системы внутреннего водообеспечения и водоотведения. С первого декабря работа штаба была полностью переформатирована, были стянуты дополнительные ресурсы градообразующих предприятий и регионов. Проблемные дома были разделены на кварталы и закреплены за крупными предприятиями. Простой пример, до 1 декабря разрез "Богатырь" имея в своем штате 6,5 тысяч работников, предоставил в штаб всего 14 человек. Однако руководитель предприятия пояснил, что больше у него не просили", - сказал Роман Скляр.
На утро, 12 декабря, по его ословам, из-за разбалансировки системы теплоснабжения стали поступать обращения жителей в основном частного сектора с жалобами на тепло и водоснабжение по отдельным адресам.
"На участках теплосетей работают более 200 работников промпредприятий вместе с сотрудниками теплосетей. Всем МЖК на утро сегодня обеспечены холодным и горячим водоснабжением. Кроме того, жильцам 70 наиболее пострадавших домов два месяца не будет начисляться плата за тепло. За 12 дней режима ЧС не будет начисляться оплата за электроэнергию абсолютно всем потребителям города. Компания собственник "Экибастуз теплоэнерго" за свой счёт произведет ремонт пострадавших квартир", - сказал Роман Скляр.
Президент отметил, что произошедшее в Экибастузе - реальная катастрофа.
"Я хотел бы выразить признательность жителям этого города за проявленное терпение и гражданскую ответственность. Хочу поблагодарить волонтеров за работу. Эта ситуация наглядно продемонстрировала безответственное отношение к отопительному сезону государственных органов и субъектов естественных монополий. У нас есть практика замалчивания накопившихся проблем. Это привело к масштабным последствиям для устранения которых потребовались колоссальные ресурсы. Думаю нужно извлечь уроки, провести расследование - почему это произошло. Дальше будем принимать соответствующее решение", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, режим ЧС в Экибастузе объявили 28 ноября — спустя сутки после того как в квартирах горожан остыли батареи. Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, и в результате произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".
В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.
В Экибастузе находится вице-премьер Роман Скляр, которому Глава государства поручил оставаться в городе до тех пор, пока там полностью не ликвидируют последствия ЧС. В ремонтно-восстановительных работах задействованы более 800 человек.
В Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.
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