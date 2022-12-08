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Лента новостей

instagram.com/abeysekin Сегодня, 18:16
70
Сегодня, 18:16
70
Фото: instagram.com/abeysekin

Режим ЧС отменили в Экибастузе

В Экибастузе отменили режим ЧС. Об этом сообщил аким города Аян Бейсекин, передаёт BaigeNews.kz.

"Введенный 28 ноября в городе режим ЧС отменен", - написал аким в Instagram.

Коммунальная авария в Экибастузе произошла ночью 27 ноября. Изношенные тепловые сети не выдержали низких температур, образовались повреждения, в результате на ТЭЦ Экибастуза остановили три котлоагрегата. Без отопления и горячей воды остались жители трёх микрорайонов - около 130 многоэтажек и 100 частных домов.

В соответствии со статьёй 48 закона РК "О гражданской защите" на территории Экибастуза акимом города объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера местного масштаба.

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#режим ЧС #Экибастуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:16
70
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