Школьница забеременела от родного отца в Туркестанской области

По заявлению матери возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

"Подозреваемый арестован. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства. Несовершеннолетняя помещена в кризисный центр, и ей оказывается соответствующая помощь. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Туркестанской области", - говорится в сообщении.