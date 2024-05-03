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  • 3 Мая, 15:15
  • BAIGENEWS

Школьница забеременела от родного отца в Туркестанской области

Сегодня, 14:45
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lenta-ua.net Сегодня, 14:45
Сегодня, 14:45
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Фото: lenta-ua.net

По заявлению матери возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу ДП Туркестанской области.

"Подозреваемый арестован. Назначены экспертизы. Выясняются все обстоятельства. Несовершеннолетняя помещена в кризисный центр, и ей оказывается соответствующая помощь. Ход расследования находится на контроле руководства ДП Туркестанской области", - говорится в сообщении.

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