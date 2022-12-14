План действий нужно менять: в МЧС сделали выводы после ЧС в Экибастузе

Фото: пресс-службы Правительства РК

Сегодня министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин на заседании правительства подвёл итоги работы спасательных служб во время ЧС в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz. Глава ведомства заявил, что изменения нужны в госматрезерве и в действиях чиновников.

"Оценка результатов проведённых работ показывает необходимость внесения изменений в перечень материальных ценностей госматрезерва (тепловые пушки прямого нагрева, дюралюминиевые радиаторы отопления, пластиковые трубы с комплектующими для внутридомовых систем тепло- и водоснабжения, а также аппараты для сварки пластиковых труб) и в планы действий по ликвидации ЧС природного и техногенного характера центральных и местных исполнительных органов", - сообщил министр по ЧС.

Он также рассказал, как проходили работы по ликвидации ЧС в Экибастузе с 28 ноября по 11 декабря. По данным министра, в городе задействовали группировку МЧС в составе более 150 человек и 50 единиц техники. Провели оценку обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов. Развернули 15 стационарных пунктов обогрева.

Провели оценку обстановки с помощью беспилотных летательных аппаратов, организовали взаимодействие со старшими сменами аварийно-восстановительных команд и наладили единый канал связи. Систематизировали работу всех неправительственных организаций и волонтёров, определили основные виды помощи для населения.

Со складов госматрезерва разбронировали и доставили имущество (30 печей, две полевые кухни, один вахтовый контейнер, 50 масляных радиаторов, 5000 единиц постельных принадлежностей, 4800 единиц посуды, 800 радиаторов отопления), развернули 15 стационарных пунктов обогрева с питанием на более чем 600 человек (в резерве 1 500 мест), для населения и привлечённых сил обеспечили 3-х разовое горячее питание.

Эвакуировали 349 человек (269 детей и 80 взрослых). Тепловыми пушками более двухсот раз отогревали системы тепло- и водоснабжения. Круглосуточно обогревали жилые, подвальные и технические помещения, откачивали сетевую воду (84 283 кубических метров).

На базе пунктов обогрева были развернуты семь участков приёма заявлений от пострадавших юридических и физических лиц. Во время обходов оказывалоли психологическая помощь, организовали доставку и выдачу гуманитарной помощи.