Работу метрополитена временно приостановили в Алматы

В целях обеспечения безопасности движения специалистами метрополитена будут проводиться работы по обследованию тоннелей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Метрополитена г.Алматы.

Никаких разрушений на территории метро не зафиксировано, пассажиры эвакуированы.

"Работа метрополитена будет возобновлена в течение трех часов после получения разрешения ДЧС о допуске к рабочим местам", - говорится в сообщении.

Дополнительная информация будет опубликована после получения рекомендаций ДЧС.

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