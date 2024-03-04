После землетрясения в Алматы затопило четырёхэтажный дом

На техническом этаже одного из домов Алматы сорвало кран на трубе отопления, и горячая вода хлынула на этажи. Жители говорят, что причиной аварии стало землетрясение, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Потоп произошёл в доме №18В на улице Сатпаева сразу после землетрясения. На чердаке дома лопнул кран на трубе отопления. К счастью, обошлось без жертв - жильцов 3 и 4 этажей в момент аварии не оказалось дома.

"Горячая вода лила в течение полутора часов. Залило все этажи - с четвёртого по первый. Пострадали четыре квартиры по стояку - вода просочилась в помещения, на четвёртом этаже до сих пор идёт ливень. Аварийная приехала через час. Сказали, что некачественные краны стояли. Но, безусловно, землетрясение добавило. Было очень напряженно", - прокомментировал сосед Жаннат Картамысов.

На данный момент меры по устранению причины потопа приняты: аварийная служба демонтировала повреждённый кран и поставила новый.

Между тем, жильцы дома жалуются на бездействие своего КСК, представители которого не пришли вовремя устранять аварию. Сейчас соседи сообща занимаются просушкой четвёртого этажа для того, чтобы минимизировать воздействие на нижние этажи. Открытым остаётся вопрос возмещения ущерба жильцам.

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