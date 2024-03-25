Ольга Бузова пожертвовала два миллиона рублей пострадавшим при теракте в "Крокусе"

Российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова пожертвовала 2 миллиона рублей (9,7 млн тенге) пострадавшим при теракте в концертном комплексе "Крокус Сити Холл", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на gazeta.ru

Бузова показала подписчикам квитанцию о переводе денежных средств на благотворительный счёт, который открыли Сбер и Российский Красный Крест.

"Только что перевела деньги на помощь пострадавшим в этом зверском теракте! Показываю вам для того, чтобы вы видели, что фонд реальный и это не обман", — написала Ольга Бузова.

Телеведущая также призвала своих поклонников помочь пострадавшим и их семьям. Она отметила, что сумма не имеет значения, поскольку "любая помощь важна".

К слову, после трагедии российские звёзды, среди которых Инстасамка, Моргенштерн, Антон Пинский и Егор Крид, сделали пожертвования в фонд помощи пострадавшим. А певец SHAMAN выпустил новый клип в поддержку пострадавших в теракте.

Напомним, в пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

По последним данным, погибли 137 человек и пострадали 182. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается. В Москве начали процедуру опознания погибших в теракте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте. Ведётся дальнейшая работа над выявлением пособнической базы и всех обстоятельств теракта.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус Сити Холл".