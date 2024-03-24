По данным Минздрава Московской области, число пострадавших в теракте в "Крокусе" достигло 182, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС

В ведомстве обновили список госпитализированных в медучреждения Москвы и Подмосковья, пострадавших в теракте, который произошел 22 марта в концертном зале "Крокус сити холл". Всего в нём 182 фамилии. Так, на стационарном лечении находится 121 человек, еще 61 — на амбулаторном.

Напомним, В пятницу вечером в "Крокус Сити Холле" в Красногорске произошли стрельба и пожар. В это время там должен был пройти концерт группы "Пикник". В зал ворвались по меньшей мере четверо мужчин в камуфляже и без масок. Преступники расстреливали людей в упор, а также бросали зажигательные шашки.

Ранее сообщалось о 137 погибших и 154 пострадавших. Спасательная операция на месте теракта завершена, поисковая ещё продолжается. В Москве начали процедуру опознания погибших в теракте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

ФСБ сообщила о задержании 11 человек, четыре из которых принимали непосредственное участие в теракте. Ведётся дальнейшая работа над выявлением пособнической базы и всех обстоятельств теракта.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия в связи с трагическими событиями в концертном зале "Крокус сити холл".

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали в теракте в "Крокус Сити Холл".