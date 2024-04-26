Два случая бруцеллеза выявили у жителей Костанайской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform. В прошлом году за аналогичный период было выявлено восемь случаев. Заболевание трудно поддается лечению.

В департаменте СЭС уточнили, что эта инфекция на территории региона регистрируется ежегодно. В большинстве случаев заражение происходит при уходе за больным бруцеллезом скотом и в результате употребления продуктов, не прошедших тепловую обработку.

"Бруцеллез — острое инфекционно-аллергическое заболевание с высокой возможностью перехода в хроническую форму. Заболевание длительное, трудно поддающееся лечению, поражает практически все органы. Источником инфекции для людей являются овцы, козы, крупный рогатый скот. У лошадей, собак и свиней бруцеллез выявляется реже"", — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Больные животные особенно опасны для людей в период массового окота и отела. Кроме этого, заражение происходит при забое животных, разделке мяса, употреблении молочных и мясных продуктов от больных животных. Первые признаки болезни у человека появляются через 15-30 дней после заражения: это головная боль, температура до 39 градусов, потливость, боли в суставах.

В организм человека микроб попадает через слизистые оболочки и кожу. Поэтому помогая животным при отеле, окоте необходимо пользоваться спецодеждой (халат, фартук, сапоги) и перчатками. Необходимо чаще мыть руки с мылом и обрабатывать дезинфекционными растворами.