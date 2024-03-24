SHAMAN выпустил клип в память о жертвах теракта в "Крокусе"

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил песню "Реквием", посвящённую памяти жертв теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", передаёт BaigeNews.kz

"Мы скорбим о погибших и молимся о здравии выживших. Случившееся невозможно понять, принять, осознать. Так больно, что нет сил даже кричать. Больно всем нам. Больно всей стране. В день нашего общенационального траура по жертвам бесчеловечного террористического акта в московском "Крокус Сити Холле", я хочу почтить память всех погибших песней, которую написал вчера", — написал артист в Instagram.

Средства от монетизации песни SHAMAN пообещал направить на помощь пострадавшим в теракте.

Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. По уточнённым данным, погибли 133 человека, пострадали 154 человека, из них пятеро детей. Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее Минздрав Московской области опубликовал списки пострадавших.

Спасательная операция на месте теракта в Crocus City Hall завершена", но поисковая еще продолжается.

Соболезнования в связи с многочисленными жертвами в ходе теракта в Москве выразил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Для казахстанцев открыта горячая телефонная линия.

МИД РК заявил, что информация о наличии граждан Казахстана среди погибших или пострадавших в ходе теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Москве не поступала. Казахстанские студенты, обучающиеся в Москве по программе "Болашак" и "500 ученых", не пострадали.