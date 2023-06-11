Лесной пожар в Абайской области подобрался к трём сёлам. Жителей эвакуировали

Фото: ДП Абайской области

Полицейские уговаривали жителей трёх сёл эвауироваться из-за лесного пожара в области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, 11 июня в связи с изменением направления ветра огонь вплотную подобрался к селу Талица города Семей.

"Стражи порядка эвакуировали в областной центр 107 жителей из села Талица и прилегающих населённых пунктов: сёл Тепкаши и Половинки.Полицейские обходили каждый дом, уговаривая жителей покинуть свое жилище, поскольку их жизнь была в опасности", — сообщили в департаменте.

В ведомстве отметили, что полицейские области Абай в дни ЧС несут службу в усиленном режиме.

Напомним, в природном резервате "Семей орманы" вот уже несколько дней бушуют лесные пожары, в которых погибли 14 работников лесничества. Президент страны сегодня подписал указ о посмертном награждении героев орденом "Курмет".

Между тем, тушение пожара продолжается. Утром 11 июня в МЧС сообщили, что пожар на пяти участках продолжают ликвидировать около 1500 человек, при этом большинство очагов уже локализовано. Однако к вечеру стало известно, что из-за ветра пожарная обстановка в регионе ухудшилась.

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о том, что пожарным, которые борются с огнём в области Абай, не хватает питьевой воды. Акимат опроверг эту информацию, заверив, что воды, а также необходимых сил, средств и техники для тушения хватает.

С рабочим визитом регион посетил Касым-Жомарт Токаев. Президент объявил выговор акиму области Абай Нурлану Уранхаеву. Ранее от должности Министра по ЧС был освобождён Юрий Ильин и назначен новый глава ведомства — Сырым Шарипханов.

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту лесного пожара в области Абай. Сообщается, что накажут не только виновных в нарушении требований пожарной безопасности, но и должностных лиц, виновных в халатности.