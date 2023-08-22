К расследованию аварии на шахте "Казахстанская" привлечены международные эксперты

К расследованию аварии на шахте "Казахстанская" в Темиртау привлечены международные эксперты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.



"Ряд экспертиз назначен в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Их будут проводить казахстанские и международные организации", - сообщается в пресс-релизе.

Казахстанские эксперты приступят к работе в ближайшее время. Также ждут прибытия специалистов из России и Германии.

"Создано семь подкомиссий. Будет изучаться работа различных систем, в том числе позиционирования, составление плана ликвидации аварии, соответствие технического состояния конвейеров и горных выработок требованиям проектно-технической и нормативной документации и другое. Будем производить опрос свидетелей, очевидцев. Задача – установить причины возникновения и развития пожара", – сказал заместитель председателя комиссии, заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК Муса Танабаев.

По его словам, назначено семь экспертиз: работы изолирующих самоспасателей "Горняк", автоматической системы контроля рудничной атмосферы, пожарно-техническая и другие. Необходимо получить заключение по ленточному полотну конвейера, где произошло возгорание.

Сейчас задача – потушить пожар на шахте. Однако пока никто не может сказать, сколько на это уйдёт времени.

"Условия крайне тяжёлые: высокая температура, местами, куда люди могут доходить, порядка 65 градусов. Не все выработки пройдены по породе, а ещё и по углю, соответственно, пожар принял развитие. На данный момент в четырёх точках сдерживаем пожар. Исходя из сложившейся ситуации и имеющегося опыта, принято решение об изоляции сети горных выработок путём возведения гипсовых перемычек. Со вчерашнего дня мы начали работу по этому плану. На сегодняшний день материалы в шахту доставлены, идёт возведение инженерных сооружений для изоляции пожара", – пояснил Геннадий Силинский, первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО "РЦШ ПВАСС".

Он добавил, что количество перемычек будет корректироваться в зависимости от ситуации. Для работы горноспасателей обеспечены все условия.

На сегодняшний день больше 600 работников шахты переведены на другие предприятия АО "АрселорМиттал Темиртау". Оставшиеся занимаются обеспечением жизнедеятельности шахты и оказывают необходимую помощь военизированным спасателям.

Создана специальная комиссия по расследованию аварии. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

Напомним, утром 17 августа на шахте "Казахстанская" в Темиртау в выработке угольного уклона Д6 произошло возгорание конвейерной ленты. В момент аварии под землёй находились 227 сотрудников. 222 человека эвакуировали. В больнице на лечении находятся 13 пострадавших.

Пять человек трагически погибли. Тело первого обнаружили 17 августа, утром 18 августа нашли тело второго горняка, а после полудня стало известно ещё об одном погибшем. 19 августа обнаружили тела четвёртого и пятого погибших. Позже были опубликованы фото всех пятерых шахтёров. Это Денис Стешин, Артур Халиков, Виктор Бургун, Виталий Слюньков, Илья Старовойт.

Карагандинскую область после трагедии посетил премьер-министр страны. Алихан Смаилов встретился с родными горняков, погибших в результате аварии на шахте "Казахстанская", и пообещал им, что виновные в трагедии будут наказаны. Ответственным за аварию на шахте может грозить до семи лет лишения свободы.

Премьер заявил, что на объектах "АрселорМиттал Темиртау" погибли свыше 100 человек за последние 15 лет. И сообщил, что в настоящее время вносятся законодательные изменения, которые позволят шахтёрам выходить на пенсию в 55 лет.