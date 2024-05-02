Отставку Мусина прокомментировали в Минцифры

Официальный представитель министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности нашей страны Альбина Батқызы Атен проккоментировала отставку Багдата Мусина, передаёт BaigeNews.

"Друзья! Хотелось бы прокомментировать некоторые рассуждения, которые сейчас в соцсетях активно обсуждают. В последние дни наблюдаю, как СМИ и пользователи соцсетей по-разному трактуют уход министра Багдата Мусина.

Отставка министра была связана с его собственным желанием. Об этом он написал на своих официальных страницах", - написала она в Facebook.