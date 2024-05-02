Зачем Бишимбаев звонил проституткам, в баню и SPA – адвокат ответил на вопросы общества по резонансному делу

Адвокат потерпевшей стороны Игорь Вранчев в судебных прениях заявил, что Бишимбаев в день смерти Нукеновой занимался созданием себе железобетонного алиби, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Он начинает встречаться со своими одноклубницами, звонит девушке "Юлии супер", судя по всему, оказывающей интимные услуги, звонит в "Pro Par" клуб – баня, в 18:31 звонит в оздоровительный SPA. В 19:36 – последнее сообщение Юлии, которая готова к нему приехать, спрашивает во сколько. Ну и вы знаете, что с 3 до 6 часов с ним была Насырбекова", - сказал Вранчев.

По словам адвоката, это нужно было для того, чтобы ни у одного нормального человека в случае исчезновения Салтанат не возникли подозрения в отношении мужа, который в тот момент прекрасно проводит время с девушками, проститутками, едет в баню.

"Никому в голову не придёт, что в этот момент его жена находится в соседней комнате. Это просто не укладывается в голове. На самом деле, эта простота и есть железобетонное алиби", - добавил адвокат.

Напомним, ранее Игорь Вранчев объяснил, как и для чего Бишимбаев записывал видео с унизительным допросом супруги перед её смертью. Также в прениях выступили сторона гособвинения, потерпевший и его защитники.