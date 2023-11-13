Это преступление целой банды Бишимбаева - дядя Салтанат Нукеновой

Дядя убитой Салтанат Нукеновой, экс-аким Павлодара Кайрат Нукенов заявил, что его семья никогда не простит убийцу, а также отметил, что должны быть наказаны все соучастники этого преступления. Об этом он рассказал в интервью журналисту Болату Аманбаеву, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Кайрат Нукенов сказал, что его семья ни за что не простит убийцу.

"Семья Бишимбаевых уже начала выгораживать своего сына. Но для нас он изверг, для нас он убийца. Мы никогда в жизни не простим. Можно было простить, если бы это было убийство по неосторожности. Но мы видим, как он издевался. Так не каждый бандит, не каждый изверг может издеваться. За это никогда и никакого прощения не будет. Такого человека прощать нельзя. Если мы его простим, будет другая трагедия, он еще человека убьет. Тогда это будет уже на нашей совести", - сказал экс-аким.

Он также выразил сомнения по поводу справедливости следствия.

"Блогеров они уже наняли. Возможно, и следствие сейчас будет идти с каким-то уклоном. Говорят, у него в крови нашли всего 0,65 промилле. Если человек всю ночь употреблял алкоголь, этому есть множество свидетельских показаний, и у него в крови нашли всего 0,65 промилле, это уже о чём-то говорит. Мы сомневаемся в той экспертизе, которую провели с ним. Многие говорят, что он употреблял и наркотики, но наркотического опьянения у него не нашли. То есть мы видим, что следствие пытается увести его от ответственности", - заявил Нукенов.

Также родственник Салтанат Нукеновой настаивает на том, чтобы к ответственности привлекли всех, кто не воспрепятствовал Бишимбаеву.

"Он несколько раз заходил в номер, убеждался, жива она или не жива. И только когда она умерла, он начал вызывать скорую помощь. Я убеждён, этого братишку тоже как соучастника преступления должны привлечь к уголовной ответственности. И тот человек, который стёр все видеозаписи с камер наблюдения, — тоже соучастник Бишимбаева. Это преступление целой банды Бишимбаева", - считает Нукенов.

Экс-аким отметил, что Салтанат Нукенова была убита с особой жестокостью и на её теле не было живого места.

"Те женщины, которые делали омывание, вышли оттуда никакие, в очень большом трансе. У них на лицах был испуг. Они делали много омываний. Но таких ран и побоев они не видели раньше. Они были в ужасе", - сказал он.

Кайрат Нукенов вспоминает Салтанат как светлого и радостного человека, которая стремилась быть независимой.

"Она хорошо училась, закончила школу, колледж, институт. Занималась своей работой, была самодостаточной, ни от кого не зависела, никогда не спрашивала у нас ничего, всего добивалась сама. Была открытой, со всеми радушной и уважительной", - поделился экс-аким.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен её муж - бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев. В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась. В управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения. После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия. Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".