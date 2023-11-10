Супругу Бишимбаева похоронят на родине

Погибшую в столичном ресторане Салтанат Нукенову похоронят на родине в Павлодаре. Об этом сообщил брат женщины Айтбек Амангельды, передаёт BaigeNews.kz.

В stories в Instagram о выложил фото с сестрой.

Прощание состоится 11 ноября в Павлодаре в мечети имени Машхур Жусупа.

31-летняя Салтанат умерла 9 ноября. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны. Ряд СМИ сообщил, что к смерти женщины причастен бывший министр нацэкономики РК Куандык Бишимбаев.

В полиции, не называя имён, заявили, что между посетителями ресторана произошла ссора, в результате которой женщина получила телесные повреждения и скончалась.

В Управлении здравоохранения подтвердили, что "скорая" получала вызов из ресторана в 19:54. По приезде бригады была констатирована смерть женщины 1992 года рождения.

После в Сети появилось фото Куандыка Бишимбаева, сделанное предположительно на месте происшествия.

Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 99 УК РК - "Убийство".