Экибастузскую ТЭЦ экстренно ремонтировали ночью в тридцатиградусный мороз

В час ночи на Экибастузской ТЭЦ было выявлено повреждение на золопроводе, которое рабочим удалось устранить в 5:30 утра, передаёт BaigeNews.kz.

"Из-за имеющегося повреждения была затоплена багерная насосная второго цеха водогрейных котлов. Были запущены два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве. Силами рабочего персонала ЭТЭЦ и управления ЧС Экибастуза ведутся работы по откачке воды. Кроме того, подготовлен резервный двигатель для замены и последующего запуска багерной насосной станции", — говорится в сообщении пресс-службы ТЭЦ.

Отмечается, что в данный момент на станции в работе находятся 7 котлоагрегатов, из которых три котла водогрейного цеха временно работают на мазуте.

"Температура подачи составляет 70 градусов, гидравлическое давление обеспечено в рамках утвержденного режима: 9 кг на подаче и 1,5 кг на обратке. В ближайшие часы будут завершены работы по запуску багерной насосной, после чего будет обеспечена стандартная работа водогрейных котлов на угле согласно графика", — уточнили на станции.

Между тем, некоторые жители Экибастуза уже жалуются на остывшие батареи. На данный момент столбики термометров в регионе показывают минус 26 градусов.

Напомним, с крупной аварии на теплосетях Экибастуза, когда властям пришлось объявлять режим ЧС технологического характера, прошёл год.

Предыдущая зима запомнилась целой чередой серьезных аварий в системе теплоснабжения. Дважды властям пришлось ввести режим ЧС. Сначала крупная авария произошла на теплоэнергоцентрали Риддера, потом на ТЭЦ и теплосетях Экибастуза. В результате множество социальных объектов и жилых домов остались без отопления в тридцатиградусные морозы, некоторых горожан даже пришлось эвакуировать.

В этом году жителям некоторых городов уже пришлось помёрзнуть из-а коммунальных аварий. Недавно часть жителей Степногорска осталась без тепла в квартирах почти на 11 часов. Аварийный порыв произошёл 7 декабря в 21:45 на пересечении улиц Славской и Целиноградской. После того, как порыв на теплотрассе был устранён, к теплу подключили 60 домов.

Отметим, в эти дни эта авария была не единственной. Двое суток просидели без тепла и горячей воды жители 11 домов Шымкента в связи с неисправностью внутриквартальных тепловых сетей теплоснабжения.

Кроме того, из-за подъёма уровня воды в русле реки Хариузовка несколько домов и дворовых территорий жителей Риддера подтопило. Местные власти предложили эвакуировать жителей пострадавших домов, но те отказались. Сейчас воду от подтопленных домов уже откачали, приступили к высушиванию фундаментов.

Между тем, в Павлодаре чуть не замёрзли собаки и кошки в реабилитационном центре для больных и раненных безбомных животных.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня столбики термометров в некоторых регионах Казахстана достигнуть отметки в 46 градусов мороза.