Авария на ТЭЦ в Экибастузе: что изменилось за год

Ровно год прошел после коммунальной катастрофы в Экибастузе. В ночь на 28 ноября прошлого года на городской ТЭЦ произошла авария, оставив 150 тысяч жителей без теплоснабжения в крепкие 30-градучные морозы. Жуткие кадры с замерзающим жилыми домами облетели информационное пространство всей страны и зарубежья. О ситуации с теплоснабжением в городе горняков сегодня узнал корреспондент BaigeNews.kz.

В режиме "шоковой" заморозки

Последствия в экибастузского коллапса буквально напоминали кадры из фильмов об апокалипсисе. Заледеневшие фонтаны из-за порывов на сетях, костры на улицах и отчаявшиеся лица горожан, к сожалению, казахстанцам пришлось видеть не в мире кино, а в настоящей реальности. Исправить неполадки не удавалось длительное время, в результате чего начали промерзать магистрали теплоснабжения. По цепочке выходить из строя начали внутриквартальная и домовая инфраструктура. Батареи от перепадов температур и давления разрывались и заливали квартиры. Электропроводка из-за повсеместного использования электрообогревателей не справлялась с нагрузкой. В городе объявили режим ЧС. Устраняли все неполадки две недели – столько времени пришлось экибастузцам выживать в режиме тотальной заморозки.

Позже власти назвали причину аварии. Как сообщал вице-премьер-министр Роман Скляр, роковой для города стала ошибка, при которой были включены два лишних насоса. Это привело к повышению давления в тепловых сетях, которое они не выдержали, так как находились в плачевном состоянии. Магистрали начали лопаться - сразу же после случившегося было зафиксировано свыше 70 порывов, 15 из которых оказались крупными.

Но эта техническая причина – всего лишь последствия накопившихся проблем в топливно-энергетическом комплексе страны. Кризис вскрыл ворох вопросов. Особенно много их было адресовано монополисту АО "ЦАЭК", который запустил коммунальные объекты в Экибастузе до состояния высокой степени изношенности. Владелец теплоэлектромагистрали Александр Клебанов в ответ заявил, что тарифная политика в стране не позволяла обслуживать всю инфраструктуру на необходимом уровне.

Новый отопительный сезон

После самой страшной зимы, которую пришлось пережить экибастузцам, в городе стал вопрос обновления всей системы теплообеспечения. Серьезного ремонта требовала сама ТЭЦ, и инфраструктура.

Как сообщили BaigeNews.kz в Министерстве энергетики Казахстана, для обеспечения надежной работы Экибастузской ТЭЦ в отопительный сезон предусмотрен ремонт 10 котлоагрегатов. На сегодня из них отремонтированы 7 котлов - энергетические № 5, 6, 7, 9 и водогрейные - 11, 14, 15. В настоящий момент ведутся работы на трех котлах. Так, до 30 ноября текущего года ожидается, что будут завершены работы на котлах №12 т 12, до 3 декабря - на котле №8.

Сейчас запущены в работу четыре котла. Также два котла находятся в резерве. Температурный график соблюдается, все объекты подключены, заверили в Минэнерго.

За чей счет ремонт?

Что касается финансирования, то все мероприятия стоят больших вложений. Денежная сторона вопроса в модернизации ТЭЦ – краеугольная. Ее владелец Александр Клебанов не раз заявлял, что готов вернуть объект государству за символический "1 тенге". В таком случае на плечи бюджета могли перейти все последствия многолетнего запустения теплоэлектроцентрали. Речь идет о немалых средствах. Ситуация требовала быстрого решения. В конечном итоге пришли к тому, что половина инфраструктуры ТЭЦ была передана на баланс городского акимата.

В итоге, по данным МЭ, на ремонт 5 водогрейных котлоагрегатов, принятых в коммунальную собственность, из резерва правительства было выделено 7,4 млрд тенге. Остальные 5 паровых котлов, а также вспомогательное оборудование, здания и сооружения ремонтируются за счет АО "ЦАЭК" на сумму 7,5 млрд тенге.

По последним данным, к настоящему моменту в Экибастузе завершен ремонт 33,2 км тепловых сетей на сумму 11,7 млрд тенге. Он осуществлен за счет государственных средств.

Риддер - товарищ по несчастью

Не прошел гладко отопительный сезон в прошлую зиму и для других городов. Жители города Риддера Восточно-Казахстанской области вынуждены были в своих квартирах кутаться в несколько слоев одежды, чтобы пережить низкие температуры. Городская ТЭЦ также, принадлежавшая частному лицу, дышала на ладан. Сбои в ее работе происходили на системном уровне. Состояние объекта – результат халатного отношения его собственника. В текущем году теплоэлектроцентраль перешла акимату. На бывшее руководство данной ТЭЦ заведено уголовное дело. По данным Агентства по финансовому мониторингу, причиной высокой степени изношенности централи и регулярных сбоев явились хищения средств, предназначенных на ремонтные работы.

Как показал аудит, в целом в стране наблюдается высокий износ систем теплоснабжения – в среднем он превышает уровень в 50%. Срок эксплуатации ТЭЦ в РК перешагнул полувековой рубеж. А это значит, что дальше оставлять ситуацию на самотек нельзя. Иначе коммунальные кризисы, подобные экибастузскому кейсу, станут повседневностью.

На сегодня известно, что 19 из 37 теплоцентралей в стране находится в критическом состоянии. Замены требуют и сети теплоснабжения. Обновить их полностью в стране планируют до 2017 года.

Будет ли тепло в стране

В свою очередь, в профильном министерстве уверяют, что текущий отопительный сезон стартовал без эксцессов.

"По всем электростанциям имеется достаточный состав оборудования. На складах энергоисточников накоплено 5,4 млн тонн угля, что на 29% больше уровня прошлого года и 105 тыс тонн мазута, на 12% больше уровня прошлого года. Ремонтные работы на ТЭЦ ведутся практически круглогодично, это связано с наличием резервного оборудования", - пояснили в Министерстве энергетики.

В этому году запланированы капитальные ремонты 10 энергоблоков, 49 котлов и 54 турбин. На разных стадиях ремонты ведутся на 2-х энергоблоках, 11-и котлах и 14-и турбинах. Завершены ремонты на 7-и энергоблоках, 37-х котлах и 40-х турбинах. Остальные ремонтные работы завершатся согласно графику.

"По всем электростанциям руководство министерства, включая министра, его заместителей, председателя Комитета энергонадзора и его заместителя на постоянной основе держат на контроле прохождение отопительного сезона теплоэлектроцентралей. В том числе с личным посещением и ознакомлением на месте с проблемными вопросами с последующим нахождением решения. Прохождение отопительного сезона находится на постоянном контроле соответствующих уполномоченных государственных органов", - сообщили в Минэнерго.

Надо отметить, что в прошлогодний отопительный сезон проблемы с теплоснабжением испытывали даже в столице. Новостройкам не хватало мощностей двух ТЭЦ. А обещанный запуск в эксплуатацию третьей теплоэлектроцентрали тогда так и не состоялся. В эту осень объект начали запускать. Полный ввод в эксплуатацию первой очереди запланировано ввести до 20 декабря.